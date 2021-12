Tolón no asistirá a las migas del 24 y el 31 en Toledo y acatará lo que marque la autoridad sanitaria

El Ayuntamiento de Toledo no tomará ninguna medida sobre las tradicionales migas del 24 y 31 de diciembre mientras no reciba indicaciones de la autoridad sanitaria, ha dicho este lunes la alcaldesa, Milagros Tolón, quien ha aclarado que es una actividad que organizan los hosteleros, no en Consistorio, y ha avanzado que ella no acudirá este año.

A preguntas de los periodistas en el Museo del Greco, Tolón ha lanzado una advertencia a la responsabilidad de los toledanos pero ha dicho que el Consistorio no tiene ninguna base jurídica, en este momento, para negar la concesión de barras en la calle por parte de los hosteleros.

Ha agregado que hay hosteleros que no van a pedir colocar las barras y ante la pregunta de si ella acudirá ha respondido que no.

Pero, además, se ha centrado en la climatología de estos próximos días: "sabemos que esos días va a llover y nos preocupa más, casi, los interiores que los exteriores. Con lo cual hay que apelar a la responsabilidad de los toledanos".

Tolón ha dicho que el Ayuntamiento siempre hace lo que marca la autoridad sanitaria, ha recalcado que los acontecimientos respecto a la pandemia se van viendo "día a día" y ha indicado que están pendientes, en este sentido, la Conferencia de Presidentes del miércoles.

Por su parte, el concejal de Educación, Teo García, ha dicho a Efe que el encuentro de villancicos escolares no se va a celebrar, como estaba previsto en la Sala Thalía, sino que cada centro educativo lo hará en sus propias instalaciones.

Las visitas de escolares al Ayuntamiento de Toledo, para visitar el nacimiento, se han mantenido este lunes con normalidad, ha apuntado.

