Denuncian que el taray centenario de Toledo ha vuelto a ser mutilado pero el Ayuntamiento lo niega

Un ciudadano de Toledo, a través de una publicación en la red social Instagram, ha denunciado que "han vuelto a cortar ramas" al taray centenario del parque de Safont, el árbol más singular de la ciudad, para "hacer que pase una carrera a su lado".

Tal y como puede comprobarse en las fotografías realizadas por el vecino, lo que queda del tronco del maltrecho taray, que fue talado casi por completo e impunemente el pasado mes de enero tras las intensas nevadas dejadas en la ciudad por la borrasca Filomena, fue utilizado este domingo como sujeción para delimitar con una banda de plástico parte del recorrido del circuito de cross de la prueba atlética 'Espada Toledana'.

"En vez de establecer un perímetro de aislamiento, de cuidarle, de estar vigilante, se permite que cualquiera con un hacha pase a su lado y le mutile de nuevo a su libre albedrío", ha criticado el denunciante con relación a la posición mantenida al respecto por el Ayuntamiento toledano.

La asociación de vecinos 'Iniciativa Ciudadana', del Casco Histórico de Toledo, también se ha hecho eco de la supuesta poda.

Denuncian que Ayto Toledo ha cortado ramas del centenario taray de Safont porque molestaban en el itinerario de una prueba atlética. El centenario taray estaba intentando recuperarse de una salvaje tala.

El Ayuntamiento lo niega

Sin embargo, fuentes del Ayuntamiento de Toledo han señalado a EL DIGITAL que el taray no ha sufrido ninguna modificación y que sobre él no se ha realizado ninguna actuación con motivo de la prueba atlética celebrada en la zona. De hecho, aseguran que "no presenta ningún corte" y que "sigue con los crecimientos que tenía", puesto que durante las últimas semanas estaba comenzando a rebrotar muy lentamente.

Lo que sí reconocen los técnicos responsables del mantenimiento de parques y jardines es que los hongos están afectando al ejemplar, que presenta ocho cuerpos fructíferos que se van a identificar y analizar para tratar de limitar su proliferación.

Lista Roja

El taray centenario de Toledo forma parte de la Lista Roja del Patrimonio desde que, "a pesar de no haber sufrido ningún desperfecto ya que sus dos grandes brazos se encontraban postrados en el suelo", el árbol fuese uno de los que el pasado mes de enero fueron talados en el Parque Municipal de Safont tras el paso de Filomena, que afectó a muchos otros ejemplares.

"El descomunal ejemplar tenía dos ramas principales, dos troncos que en el año 2010 tenían 3 metros y 2,50 metros de perímetro, respectivamente. Los cortes de más de 80 centímetros sufridos por las ramas sanas de este árbol no le impedirán rebrotar, pero su condición, su forma característica cincelada por el paso del tiempo, se antoja irrecuperable", aseguran desde la Asociación Hispania Nostra, responsable de la Lista Roja del Patrimonio.

Tras la misteriosa tala del pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Toledo dio traslado a la Fiscalía los informes recabados por si pudiera desprenderse algún tipo de actuación para determinar la autoría de este hecho que en ningún caso contó con la autorización ni conocimiento de los Servicios Municipales. Por el momento, los responsables siguen sin ser identificados, aunque por las características de la poda todo hace indicar que fue realizada por profesionales con maquinaria especializada.

