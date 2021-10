Menos impuestos y ayudas a las familias: así son las propuestas del PP de Toledo para 2022

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha avanzado las alegaciones presentadas por su formación al proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2022 elaborado por el equipo de Gobierno, ya que a su juicio "este proyecto debe contener una mayor rebaja de impuestos y tasas porque el Ayuntamiento tiene muchos ahorros y deben invertirse en ayudar a los vecinos ya que ahora es cuando más lo necesitan".

Por ello, según ha informado, el PP ha presentado una serie de enmiendas con el fin de que se reduzca la presión fiscal de forma lineal un 3,3% el próximo ejercicio y con propuestas encaminadas a beneficiar a las familias, fijar población, ayudar a los autónomos y las empresas a crear riqueza y empleo, así como impulsar la sostenibilidad, retos que, según Alonso, se conseguirán "haciendo que todos ellos paguen el año que viene menos impuestos de los que propone el Gobierno de Tolón".

Así lo ha explicado Alonso en rueda de prensa en la que ha detallado que el PP presentará una enmienda a la totalidad y seis enmiendas parciales, por si no prospera la anterior, en las que se incluyen las proposiciones de reducción fiscal que a juicio de la portavoz popular "tanto necesita la ciudad".

Y es que, ha dicho, "no vamos a fijar población con un IBI tan alto, no vamos a crear empleo y atraer inversiones si seguimos poniéndoles unos impuestos tan altos a las empresas, que seguirán yéndose a lugares como Illescas, no vamos a ayudar a las familias a compensar la subida de la luz, del coste de vida y de los impuestos del Gobierno de Sánchez si no eliminamos tasas e impuestos municipales".

Propuestas ante la negativa de Tolón

Entre las propuestas del PP, destacan la bajada lineal de toda la presión fiscal municipal un 3,3% que compense la subida del IPC, la reducción del IBI a los tipos mínimos legales y la bonificación en este impuesto hasta en un 70% para las familias numerosas, "ante la negativa del Equipo de Gobierno de revisar a la baja la ponencia de valores catastrales y para evitar que los toledanos sigan pagando uno de los IBIS más altos de España".

Asimismo, el PP plantea eliminar la tasa de basuras, cobrar tarifas menores en la tasa del agua, reducir la ORA un 3,3% y bajar un 3,8% el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO), según ha informado el PP en nota de prensa.

Todas estas medidas, según Alonso, ayudarían a la recuperación de las familias e impulsarían la actividad económica, empresarial y del empleo.

En este mismo sentido, ha enmarcado la propuesta de ampliación durante 2022 de la exención del cobro de la tasa de terrazas para los establecimientos hosteleros, la ampliación de la supresión de la tasa de apertura de establecimientos, así como la bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Placas solares

De otro lado, la portavoz 'popular' ha expuesto la proposición de su formación para que las bonificaciones planteadas por el equipo de Gobierno en el IBI para aquellos propietarios que instalen placas solares "vayan mucho más allá, como ocurre en ciudades como Talavera".

"Nosotros planteamos que quienes lo hagan se beneficien de una reducción del IBI de hasta el 50% durante 5 años", ha apuntado, defendiendo la importancia de impulsar esta medida "para ayudar al ahorro energético de las familias ante los altos precios de la electricidad, el gas y los combustibles, así como para apostar de forma clara por la sostenibilidad".

"Estas bajadas fiscales funcionan porque cuando ha habido otras crisis el PP ha puesto estas medidas encima de la mesa y han tenido efectos positivos", ha defendido Alonso, pidiendo "olvidar ese mantra del PSOE que lleva 16 años aplicando y según el cual si bajamos impuestos hay que cerrar servicios".

"No es así", ha argumentado, "porque si ayudamos a las familias a que tengan más dinero en el bolsillo, van a gastar más y entonces recibiremos más dinero del Estado y generaremos más actividad económica, abrirán negocios, se harán reformas en viviendas y no se despedirán trabajadores".

Para Alonso, "bajar impuestos estimula el crecimiento económico y lo demuestra el hecho de que cuando el Ayuntamiento de Toledo lo ha hecho se ha visto el efecto multiplicador de la recaudación de impuestos".

Sigue los temas que te interesan