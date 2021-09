Denuncian el lamentable estado de un instituto toledano poco antes del comienzo del curso

El coordinador provincial de Ciudadanos y diputado regional por Toledo, David Muñoz Zapata, ha visitado este martes los barracones situados en el Instituto El Melgar de Yuncos, allí ha podido comprobar de primera mano, que a escasas horas de que comiencen las clases, "hay goteras en varios barracones", y aunque hay cinco nuevos barracones, “no cabe duda que debido a estas últimas lluvias darán más problemas”.

El diputado de Ciudadanos ha explicado que ésta es la situación a la que se enfrentan más de 200 alumnos que este miércoles van a comenzar el curso en el Instituto “El Melgar” de Yuncos, es a lo que se enfrenta la educación en esta región “a ocupar alumnos en barracones y encima en estas pésimas condiciones”. Zapata ha denunciado que son condiciones indignas en el siglo XXI en una región que presume de estar comprometida con la Educación, “es algo intolerable”, ha tachado.

El diputado naranja ha señalado que García-Page lleva ya tres años prometiendo un instituto en Yuncos que no llega y, mientras tanto, los alumnos tienen que recibir clase en barracones que no garantizan una educación de calidad. Además, Zapata ha especificado que “en cinco de ellos no hay aseo y los chicos se tienen que desplazar a otro barracones para hacer sus necesidades, atravesando para ello todo el patio, con independencia de las condiciones meteorológicas”. Pero lo peor, ha asegurado Zapata, “es que son 200 alumnos para un solo cuarto de baño, con dos retretes para chicos y dos para chicas”.

David Muñoz en Yuncos.

Desde Ciudadanos se quiere señalar que más allá de las condiciones indignas en las que reciben su educación, “faltan instalaciones que son necesarias para una formación de calidad, como un laboratorio, habiendo alumnos que van a acabar la ESO sin haber podido recibir formación en un laboratorio, lo que les deja en peores condiciones para afrontar el Bachillerato y la EVAU”, ha denunciado Zapata. “Si la Educación es la base de la igualdad, como afirma García-Page, a los alumnos de este instituto se les está discriminando”.

Por último, Muñoz ha anunciado que se va a obligar a comparecer a la consejera de Educación “para que rinda cuentas de una situación vergonzosa”.

