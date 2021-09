Abascal llama al joven homosexual agredido en Velada (Toledo), que es militante de Vox

La agresión homófoba de Velada al grito de "maricón" y a puñetazos se produjo el día 4 durante la celebración de las fiestas patronales de la localidad.

Miguel Ángel Berraco se disponía a abandonar el recinto en el que se encontraba celebrando las fiestas junto a un amigo y dos amigas cuando, al pasar por una multitud, una chica dijo "joder, ya me están rozando", a lo que él contestó: "No, tranquila, si ya nos vamos". Entonces, ella se dio la vuelta y replicó: "ah no, tú qué me vas a estar tocando, si pierdes mucho aceite", a lo que él volvió a contestar "ya, ya lo sé, pero tranquila que esto a ti no te importa".

Tras esto, la presunta agresora le dijo: "sí, que eres maricón" y se abalanzó sobre él para golpearle, pero el joven pudo pararla con la mano. No tuvo la misma suerte con el resto de agresores, amigos de la joven. Tres de ellos le lanzaron varios puñetazos y llegaron a tirarle al suelo. Así lo ha explicado la víctima en la entrevista que acompaña a estas líneas.

Pese a que desde algún sector político se han achacado este tipo de agresiones a gente del entorno de Vox, lo cierto es que Miguel Ángel Berraco es militante de este partido. El diputado nacional de Vox por Toledo Manuel Mariscal ha estado con Miguel Ángel este martes y el propio presidente nacional, Santiago Abascal, le ha llamado por teléfono para interesarse por su estado de salud, mostrarle su apoyo y darle ánimos. En la imagen de la reunión se aprecian en el rostro de Miguel Ángel las terribles secuelas de la brutal agresión.

Mariscal ha contado en las redes sociales que han estado con Miguel Ángel "para mostrarle todo nuestro apoyo. Somos el partido de la ley y el orden para garantizar la seguridad de todos los españoles, sean hombres o mujeres, independientemente de su orientación sexual".

Miguel Ángel es homosexual y de VOX.



Hemos estado con él esta mañana para mostrarle todo nuestro apoyo.



