Claudia Alonso propone un pacto para conseguir mejorar las infraestructuras de Toledo

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha propuesto "un acuerdo de ciudad" con el fin de trabajar "todos juntos" para conseguir las inversiones necesarias que resuelvan "problemas cronificados" debido a la "falta de infraestructuras o a su mala ejecución actual" y que provocan inundaciones, graves daños y pérdidas económicas cada vez que se produce un fenómeno meteorológico adverso, como las lluvias de la pasada semana.

Así lo ha planteado Alonso en rueda de prensa en la que ha señalado, entre esas necesidades, la ejecución de los nuevos accesos al nuevo Hospital, la urgencia de canalizar de forma correcta el arroyo de Valdecubas, buscar una solución al cauce del arroyo de la Rosa, para evitar que cada vez que hay riadas se lleve por delante el Centro de Salud, el campo de fútbol, el colegio y el instituto, y resolver el problema de los desprendimientos de rocas de la carretera del Valle, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Qué hubiera pasado si las inundaciones de la semana pasada se hubieran producido a otra hora u otro día", ha reflexionado Alonso, apuntando que "hay que dar gracias de que no se produjeron víctimas personales pero podríamos tener que lamentarlos entre los usuarios del Centro de Salud de Santa Bárbara o entre los estudiantes y docentes del colegio e instituto del barrio" teniendo en cuenta que todos ellos están en el cauce de un arroyo.

"Y qué hubiera pasado si el Hospital del Polígono hubiera estado ya funcionado a pleno rendimiento con urgencias y cirujías", se ha preguntado la portavoz 'popular', advirtiendo de que muchos pacientes e incluso ambulancias podrían haberse quedado atrapados en la TO-23, que habría estado cerrada casi 24 horas impidiendo llegar al centro hospitalario.

Es por ello que ha subrayado la importancia de que "todos los concejales de Toledo" lleguen a un acuerdo para reclamar al Estado y a la Junta que acometa esos acceso "ya mismo". Del mismo modo, ha pedido un consenso para exigir las inversiones necesarias para canalizar esos arroyos "para evitar que las inundaciones y destrozos que vimos la semana pasada se vuelvan a producir", teniendo en cuenta, ha dicho, que "estamos sufriendo últimamente en la ciudad unos fenómenos climáticos muy extremos".

Del mismo modo, ha planteado que "ahí donde no llegue el Consorcio de Compensación de Seguros, donde no vaya a llegar el Estado si finalmente se decide pedir la declaración de zona catastrófica, ahí donde no lleguen otras administraciones, el Ayuntamiento de Toledo tiene que llegar" y ayudar a "esas familias, empresas y comercios que prácticamente lo han perdido todo y están en una situaciones muy

complicadas".

En este sentido, ha adelantado que el PP pretende recoger todas estas necesidades en una moción para el próximo Pleno con el fin de llegar a un "acuerdo de ciudad" que reclame las partidas presupuestarias necesarias a las administraciones competentes para acometer esas obras así como que en el próximo presupuesto municipal aparezcan esas inversiones que den respuesta a esos problemas en la parte que corresponde al Ayuntamiento. "Son peticiones que tenemos que hacer, no en este caso el PP como partido político, sino todos los concejales como ciudadanos de Toledo", ha defendido.

