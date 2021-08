Cerca de 150 trabajadores de Geacam participan en una nueva protesta en Toledo

El sindicato CCOO en la empresa pública de gestión ambiental Geacam ha pedido ahora a la entidad "que se siente" tras semanas de conflicto laboral, reclamando a la administración que dé "la oportunidad" que a su juicio no están dando para solventar el encontronazo y redactar por fin el nuevo convenio colectivo.

Iñaki Blanco, en representación del sindicato, ha asegurado desde la plaza de Zocodover donde unas 150 personas --según la Policía-- han iniciado una nueva marcha hasta el Palacio de Fuensalida en la enésima jornada de protesta, ha asegurado que esta movilización pretende hacer ver a la Consejería de Desarrollo Sostenible "que esto no es una cuestión de un sindicato".

"Este conflicto es de todos los trabajadores de la empresa, todos tenemos una situación altamente difícil de sostener y una conflictividad alta con incumplimientos de convenio y problemas que terminan en los juzgados. Tenemos los juzgados saturados de demandas", ha aseverado.

A esto ha sumado el extremo de que los trabajadores de la empresa llevan "once años sin mejoras laborales, sociales y económicas".

"Trabajamos en todo tipo de emergencias y no tenemos nada regulado. Lo único que venimos a pedir es que esto quede regulado", ha insistido.

Paseo hasta Fuensalida

Los sindicalistas y manifestantes han desfilado hasta la sede del Gobierno autonómico, en el Palacio de Fuensalida. En su reivindicación, aseguran que es insostenible la situación de no tener convenio colectivo.

"No pueden hacerse una foto y luego decir que no hay dinero para negociar un convenio. No podemos estar en esta situación", ha añadido Blanco, que ha mostrado su confianza en que "alguien del Gobierno recapacite

Tras la segunda manifestación en Toledo esta semana dentro del calendario de protestas y paros fijado, el Comité de Huelga se reunirá de nuevo mañana viernes para decidir futuras acciones y movilizaciones. Mientras, como ha recordado Blanco, siguen a la espera de que Geacam y la Consejería de Desarrollo Sostenible pongan día y hora a la negociación. El representante de CCOO ha advertido de que "no vamos a parar mientras no se dignifique a este colectivo con 2.700 profesionales repartidos por toda Castilla-La Mancha. No podemos continuar así".

