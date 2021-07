La alcaldesa de Olías del Rey "oculta" el expediente de las fiestas de 2019

El Grupo Municipal del Partido Popular en Olías del Rey (Toledo) ha acudido al Defensor del Pueblo ante el oscurantismo y la falta de transparencia del Equipo de Gobierno del PSOE y su alcaldesa, María del Rosario Navas, que se niegan a entregar a la oposición los expedientes relacionados con festejos del año 2019, que llevan solicitando los concejales del PP desde hace dos años y en más de una docena de ocasiones.



Según han explicado los ediles populares, a pesar de haber resuelto conceder el acceso a los expedientes, la realidad es que la única documentación que se puso a disposición del Grupo Popular “fueron más de 60 archivadores cuyo contenido hacía referencia a la contabilidad general del ejercicio 2019, como reconoció la propia alcaldesa, una documentación de temas ajena a la requerida”, según ha informado el PP en nota de prensa.



“No entendemos esta actitud de la alcaldesa del PSOE, porque lo que está haciendo no es solo incumplir las normas que deben regir cualquier ayuntamiento, sino que además está impidiendo la labor de vigilancia y fiscalización de la oposición, vulnerando así los derechos no sólo de los concejales del PP, sino de todos los ciudadanos”, han lamentado desde el PP local.



El PP recoge en su escrito al Defensor del Pueblo su denuncia de lo que consideran una “burda estrategia de este Ayuntamiento que, con la ficción de darnos acceso, no lo han hecho de aquello que concretamente venimos solicitando”, “vulnerando nuestro derecho fundamental y haciendo que nos preguntemos qué tiene que ocultar Navas para estar tan empeñada en que no veamos cómo y en qué se gasto el dinero de los festejos de 2019”.



“Si todo está en orden, sino hay nada que ocultar, no tiene sentido no entregar esta documentación, no se puede entender que lo hayamos pedido en doce ocasiones y que sigamos sin poder ver los expedientes”, han remarcado desde el PP de Olías del Rey.



Por todo ello, han solicitado al Defensor del Pueblo que requiera a la alcaldesa de Olías del Rey para que ponga a disposición del Grupo Popular, “tal y como venimos solicitando, todos los expedientes relacionados con festejos de 2019 ya ejecutados, instándole a que cese en la reiterada vulneración del derecho a la participación política de los concejales”.

