Toledo cierra la puerta definitivamente a la construcción de viviendas en Vega Baja

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo ha ratificado este lunes por unanimidad la extinción del contrato del Plan de Actuación Urbanística (PAU) de Vega Baja que inició la Junta de Gobierno Local hace seis meses para no construir las 1.300 viviendas que estaban planeadas en este entorno de la ciudad.

Esta propuesta será aprobada de manera definitiva por el Pleno del Ayuntamiento del próximo jueves, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, el concejal de Urbanismo, José Pablo Sabrido, ha explicado que lo que el Gobierno municipal mantenía en relación con el futuro urbanístico de este entorno era "absolutamente cierto", y ha calificado la anulación de este PAU como "un paso importante" que finalizará con la liquidación de la empresa "Toletum Visigodo".

"Dijimos que este equipo de Gobierno no iba a consentir que la Vega Baja estuviera en las mismas condiciones que está desde hace 20 años y en ese empeño estamos", ha señalado el concejal, al tiempo que ha apuntado que, a pesar de encontrar algunas dificultades no previstas, les mueve "una noble causa que no es otra que Vega Baja deje de ser un lugar de abandono para ser un lugar de encuentro".

Además, Sabrido ha explicado que los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento "han comprendido cuál es el objetivo del equipo de Gobierno" y ha señalado que también se pretende contar con apoyo del Ministerio de Cultura y la Junta de Comunidades.

Posibles retrasos

Por su parte, la concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Toledo, Araceli de la Calle, ha solicitado que el convenio con la Junta de Comunidades y el Gobierno central para proteger los restos arqueológicos de la Vega Baja pase ya por la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo, pues ha mostrado su temor de que los recientes cambios en el Gobierno central puedan retrasar el acuerdo anunciado hace más de tres meses y cuyo contenido la corporación desconoce, según ha informado la formación naranja en una nota de prensa.

"En abril, el famoso convenio de la Vega Baja era inminente; estamos en julio y seguimos sin saber nada y tememos que los cambios en el gobierno de Sánchez lo retrasen aún más: quizá acabe el año y sigamos sin convenio", ha lamentado.

Asimismo, el portavoz de Izquierda Unida- Podemos de Toledo, Txema Fernández, ha mostrado su contento por "cerrar la puerta" a construir en Vega Baja y espera que el Plan Especial de Vega Baja se realice con la participación de toda la sociedad toledana.

No obstante, ha alertado de la alegación que ha realizado la empresa adjudicataria que hasta ahora era la promotora para construir en Vega Baja, porque según ha detallado Fernández, esta alegación recoge que la empresa quiere tener "un papel preponderante" en el futuro plan de actuación de la Vega Baja.