Nuevo convenio para los trabajadores de la logística en Guadalajara: subidas salariales y reducción de jornada laboral

La Asociación Provincial de Logística de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO) y los sindicatos CCOO y UGT han alcanzado un preacuerdo del convenio colectivo del sector de logística de la provincia, que establece un marco laboral para los próximos cuatro años con mejoras salariales, reducción de jornada y nuevos derechos para los trabajadores.

El acuerdo llega después de nueve meses de negociaciones y contempla una subida de las tablas salariales del 4,25 % en 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, del 3,5 % en 2027 y 2028 y del 3 % en 2029. El texto incluye además cláusulas de revisión vinculadas a la evolución real del IPC.

Uno de los principales avances pactados es también la reducción de la jornada laboral, que quedará fijada en 1.784 horas anuales a partir de 2027. A ello se suma una mejora de los pluses vinculados al trabajo durante fines de semana y festivos.

El convenio también contempla una mejora de los pluses vinculados al trabajo durante fines de semana y festivos, además de avances en diferentes aspectos relacionados con las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores.

Asimismo, el acuerdo refuerza las cuestiones vinculadas a la prevención de riesgos laborales (PRL), con el objetivo de seguir avanzando en entornos de trabajo más seguros y mejorar la protección de las personas trabajadoras.

Desde la Asociación Provincial de Logística de Guadalajara han puesto en valor que el acuerdo es fruto del diálogo social y la voluntad de entendimiento entre las partes, y han destacado la importancia de contar con un marco laboral estable para un sector estratégico para la economía y el empleo de la provincia.

Por su parte, UNO ha resaltado que el acuerdo permitirá dotar al sector de un marco laboral estable durante los próximos cuatro años, combinando estabilidad, previsibilidad y mejoras en las condiciones laborales, al tiempo que contribuye a mantener la competitividad de las empresas.