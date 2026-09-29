La Guardia Civil pilla 'in fraganti' a un ladrón robando joyas en el interior de una vivienda de Guadalajara

Un hombre de 36 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda en El Casar (Guadalajara).

El detenido fue hallado escondido entre unas cajas portando joyas y documentación bancaria del propietario.

El ladrón fue arrestado tras recibir una comunicación del Centro Operativo de la Guardia Civil por una llamada de un ciudadano que alertaba de un posible robo en el interior de la vivienda.

Al recibir la alerta, dos patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de El Casar y una patrulla de la Policía Local del municipio se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Los agentes comprobaron que el acceso al domicilio se había producido tras fracturar una de las ventanas situadas en la parte trasera de la vivienda.

Debido a estas investigaciones, se estableció un perímetro de seguridad en vistas de que el presunto autor de los hechos se encontrara en el interior. Así, cuando los agentes entraron al inmueble, localizaron al sospechoso escondido entre unas cajas en una de las estancias de la planta baja.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial de la autoridad judicial competente.