Paso adelante para la recuperación del Fuerte de San Francisco de Guadalajara: la Junta licita la redacción proyecto

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la recuperación del Fuerte de San Francisco de Guadalajara, con la licitación de un nuevo contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación y adaptación para uso de equipamiento cultural y social del edificio de Cantina y Almacenes.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación de este contrato, promovido por la Consejería de Fomento, con un presupuesto base de 110.945,94 euros (IVA incluido), ha informado en una nota de prensa la Delegación de la Junta de Comunidades en Guadalajara.

Asimismo, ha indicado que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de noviembre a las 14 horas, mientras que la apertura de la oferta económica tendrá lugar un mes después.

La actuación contempla la redacción de un informe previo de ensayos, el proyecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad y salud, además de la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las futuras obras de rehabilitación.

El edificio ZE-3 H, objeto de esta nueva actuación, forma parte del conjunto de inmuebles del Fuerte de San Francisco cuya recuperación para usos administrativos, culturales y sociales está prevista en el Proyecto de Singular Interés (PSI)

El inmueble, construido en 1940, cuenta con una superficie de 1.256 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

"Devolverlo a los vecinos"

La delegada de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Rosa María García, ha hecho hincapié en que esta nueva licitación es "un paso más dentro de la hoja de ruta que el Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando para recuperar el Fuerte de San Francisco con actuaciones concretas y con el rigor técnico y administrativo que requiere un conjunto de estas características".

"Cada proyecto que licitamos, cada expediente que resolvemos y cada obra que ponemos en marcha nos acerca al objetivo que hemos mantenido desde el principio: recuperar este espacio y devolvérselo a los vecinos y vecinas de Guadalajara para que pueda formar parte plenamente de la vida de la ciudad", ha sentenciado.