La Junta arranca las obras para mejorar el abastecimiento de agua de los pueblos de La Muela en Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado las obras de conexión y puesta en funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua de los municipios de la mancomunidad de aguas de La Muela en Guadalajara.

El delegado provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, Rubén García, y el director técnico de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM), Fernando Payán, se han reunido este martes con los alcaldes y responsables de la mancomunidad para informar sobre la actuación.

En la reunión han abordado la planificación para el inicio de las obras de conexión y puesta en funcionamiento dentro del sistema de abastecimiento de La Muela, que ya fueron adjudicadas a la UTE Construcciones Sarrión S.L. y Aqlara Infraestructuras SAU.

La intervención forma parte del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la mejora en la gestión del ciclo integral y sostenible del agua en los municipios de la región.

Contempla diversas actuaciones en depósitos nuevos, además de los ya existentes, actuaciones en los ramales de la red de la mancomunidad de La Muela y en estaciones de bombeo y la reposición de servicios que se hayan visto afectados desde la construcción de la tubería por parte del Estado.

Más municipios beneficiados

Por otro lado, la conexión va a permitir la puesta en servicio de las infraestructuras renovadas de la antigua red de La Muela, que llevó a cabo el Estado, y las de la nueva ejecución que asume Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.

Además, incluye a municipios que no pertenecían al sistema de la mancomunidad, como Aldeanueva de Guadalajara, Muduex, Puebla de Valles, Valdearenas y Valdegrudas.

El plazo de ejecución previsto será de 10 meses y ya se han suscrito los convenios con la mayor parte de ayuntamientos beneficiados para la puesta en marcha del sistema.