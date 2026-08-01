¿Viajas cada día de Guadalajara a Madrid? Así funciona el nuevo carril Bus-VAO de la A-2 que ya entra en pruebas

Miles de vecinos de Guadalajara capital y de municipios del Corredor del Henares como Azuqueca de Henares, Alovera, Cabanillas del Campo, Marchamalo, Villanueva de la Torre o Chiloeches van a empezar a convivir desde este mes de agosto con el nuevo carril Bus-VAO de la autovía A-2.

Una infraestructura pensada para agilizar los desplazamientos hacia Madrid de quienes utilizan el transporte público o comparten vehículo.

En esta primera fase el tramo operativo llegará hasta Torrejón de Ardoz, aunque el carril ya está preparado para extenderse en el futuro hasta Alcalá de Henares.

La Dirección General de Tráfico (DGT), el Ministerio de Transportes, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid han anunciado el inicio de la fase de pruebas, que se prolongará durante agosto y la primera semana de septiembre antes de su entrada en funcionamiento ordinario.

El objetivo es comprobar que todos los sistemas funcionan correctamente y que los conductores se acostumbren a una infraestructura que no funciona como los carriles Bus-VAO tradicionales.

Sin separación física

La principal novedad es que el nuevo carril no está separado del resto de la carretera mediante barreras o conos. En realidad, será el carril izquierdo de la A-2 el que cambiará de función según la hora del día gracias a un sistema de gestión dinámica.

Cuando esté activado funcionará como carril Bus-VAO y solo podrán utilizarlo los vehículos autorizados. Fuera de esos horarios volverá a ser un carril normal por el que podrá circular cualquier conductor.

Durante la primera semana de agosto, el carril funcionará únicamente entre las 7:00 y las 9:00 horas, tanto en sentido Madrid como en sentido Guadalajara.

A partir de la segunda semana de agosto y hasta el final del periodo de pruebas se mantendrá ese horario matinal y se añadirá una segunda franja los viernes entre las 15:00 y las 17:00 horas, únicamente en sentido salida de Madrid.

Fuera de esos horarios el carril izquierdo seguirá funcionando con total normalidad.

¿Quién podrá utilizarlo?

Cuando el carril esté activado podrán circular por él:

Autobuses

Turismos con dos o más ocupantes.

Motocicletas.

Vehículos de emergencias.

Además, la DGT recuerda una cuestión importante: los coches eléctricos no tendrán ninguna ventaja. Si viaja únicamente el conductor, no podrán utilizar el carril Bus-VAO, igual que ocurre con cualquier otro turismo.

Entradas y salidas

Otra de las principales diferencias respecto a otros carriles es que no se podrá acceder ni abandonar libremente. Las incorporaciones y salidas solo estarán permitidas en los puntos expresamente habilitados y cuando la señalización lo autorice.

Para ello se han instalado varios sistemas tecnológicos.

Las balizas verdes indicarán las zonas donde está permitido entrar o salir del carril. Las balizas de color ámbar señalarán los tramos donde esas maniobras están prohibidas. Cuando las balizas permanezcan apagadas significará que el carril funciona como uno más de la autovía.

Además, los conductores deberán prestar especial atención a los paneles luminosos situados sobre la carretera, que indicarán cuándo el carril está activo y las condiciones para utilizarlo.

Lugares habilitados

En sentido Madrid, las incorporaciones estarán situadas a la altura de Torrejón de Ardoz, Rejas y Canillejas. Una vez dentro del carril, la salida solo podrá realizarse en Avenida de América, sin posibilidad de abandonarlo antes.

En sentido salida de Madrid, los accesos estarán ubicados junto a Arturo Soria-Josefa Valcárcel y el nudo de Eisenhower, mientras que las salidas se realizarán en Canillejas y Rejas, donde termina el tramo operativo.

Cámaras de vigilancia

El nuevo carril contará con un sistema automático de vigilancia formado por equipos de lectura de matrículas y cámaras capaces de detectar el número de ocupantes de cada vehículo.

La DGT supervisará durante toda la fase de pruebas tanto el funcionamiento de la infraestructura como el cumplimiento de las normas de utilización.

Por ello, las administraciones han pedido a los conductores que respeten en todo momento la señalización variable y las indicaciones del sistema mientras dure este periodo de adaptación.