El Colegio de Registradores señala que el incendio de La Mierla ya ha afectado a 1.004 fincas y 479 edificaciones

El Colegio de Registradores ha activado este miércoles el Portal Registral de Emergencias (PRE) por los daños ocasionados por el incendio declarado en la Sierra Norte de Guadalajara. Según sus datos, ha calcinado ya más de 26.700 hectáreas en 1.004 fincas registrales y hay 479 edificaciones afectadas.

El PRE ha identificado parcelas, fincas y edificaciones dañadas mediante la integración de datos del registro con la información geográfica facilitada por el sistema Copernicus. "Esto permite una visión global del impacto del siniestro y facilita a los damnificados el acceso a los datos de fincas registrales afectadas para poder acreditar la titularidad vigente de sus inmuebles, algo clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones", han expresado.

Según los datos preliminares que manejan, las 26.700 hectáreas quemadas afectan a los términos municipales de Albendiego, Arbancón, Arroyo de las Fraguas, Atienza, Bustares, Cogolludo, Condemios de Arriba, Congostrina, Gascueña de Bornova, Hiendelaencina, Hijes, Miedes de Atienza, La Mierla, La Miñosa, Monasterio, Las Navas de Jadraque, El Ordial, Prádena de Atienza, Robledo de Corpes, San Andrés del Congosto, Tamajón, La Toba, Ujados, Villares de Jadraque, Zarzuela de Jadraque y Semillas.

Además, se han identificado "importantes afecciones medioambientales" en 9.990 hectáreas de Montes de Utilidad Pública como Santotis, El Realejo, Retortillo, Tobredacas, Solana de Valdetrillo y otros, "todos ellos de elevado valor ambiental y forestal".

Y también hay daños en 20.867,74 hectáreas de Espacios Naturales Protegidos, entre los que figuran el Parque Natural de la Sierra Norte y la Microrreserva Cerros volcánicos de La Miñosa.

"El incendio continúa activo y supone una amenaza significativa para las comunidades locales, las infraestructuras críticas, las masas forestales y los recursos naturales de su entorno, con desplazamientos de población y graves daños medioambientales", han sentenciado desde el Colegio de Registradores.