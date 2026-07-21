Incendio en la Sierra Norte de Guadalajara: "Aún no podemos ni pensar en el control. Esto va a llevar mucho trabajo"

Dos militares de la UME luchan contra el fuego en Guadalajara. Delegación del Gobierno en CLM

El incendio forestal de La Mierla, que ha quemado buena parte de la Sierra Norte de Guadalajara y ya es el mayor registrado en la historia de Castilla-La Mancha, afronta este martes su primer gran cambio de tendencia.

Después de una noche de intenso trabajo, el operativo ha conseguido contener buena parte del flanco norte, el más activo de todo el perímetro, y frenar prácticamente el avance de las llamas hacia la provincia de Soria.

Sin embargo, los responsables de la emergencia insisten en que todavía es pronto para hablar de control y advierten de que las condiciones meteorológicas volverán a complicarse a partir del mediodía.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya avanzaba a primera hora que el dispositivo empieza a "ver la luz más allá del humo", aunque sin "echar las campanas al aire".

Tras presidir una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), aseguraba que el incendio, que ya ha afectado a unas 29.000 hectáreas, entra en una fase diferente.

"Estamos consiguiendo los grandes objetivos y ahora estamos en un planteamiento que nos permite empezar a contener, dentro de los límites del propio incendio, los distintos flancos", afirmaba.

Evolución "positiva"

Horas después, el director de la emergencia, Juan José Fernández, ha confirmado que el trabajo desarrollado durante la madrugada ha dado resultado. "El incendio continúa activo, todavía tenemos actividad, sobre todo en la zona del flanco izquierdo y la cabeza, pero la evolución ha sido positiva", ha explicado.

Durante toda la noche se han ejecutado maniobras ofensivas mediante fuego técnico, apertura de nuevas líneas de defensa con maquinaria pesada y trabajos manuales de brigadas especializadas. Esa estrategia ha permitido contener y asegurar gran parte de la zona más conflictiva, situada al norte del incendio.

El responsable del operativo ha recordado que el lunes el viento, con rachas sostenidas de hasta 50 kilómetros por hora, llegó a romper algunos cortafuegos de entre 30 y 50 metros de anchura. Sin embargo, esos escapes pudieron ser detenidos gracias al rápido despliegue de medios terrestres y aéreos.

Lejos de quedar controlado

Aunque el incendio presenta una evolución favorable, los responsables de la extinción descartan hablar por ahora de un incendio controlado.

"Ahora mismo todavía no podemos hablar ni pensar en el control. Esto va a llevar mucho trabajo", ha advertido el director de la emergencia.

Durante la tarde se volverá a evaluar la situación de las poblaciones evacuadas para estudiar si algunos vecinos pueden regresar a sus casas. Sin embargo, el operativo insiste en que cualquier decisión dependerá exclusivamente de la evolución del fuego y del nivel de riesgo existente en cada municipio.

Por el momento, el incendio mantiene evacuadas 34 localidades y otras 14 permanecen confinadas, aunque el dispositivo confía en que la mejoría consolidada durante la noche permita seguir avanzando en las próximas jornadas hacia el objetivo prioritario: mantener las llamas dentro del perímetro y comenzar, entonces sí, la fase definitiva de extinción.

El viento volverá

Pese a la mejoría, los técnicos mantienen la máxima prudencia. La previsión meteorológica para este martes apenas ofrece tregua.

Según ha explicado el mando operativo, hasta aproximadamente las 11 de la mañana las condiciones permitirán trabajar con cierta eficacia, pero después volverán los fuertes vientos del suroeste, el principal enemigo durante los últimos días.

"Empezamos a tener actividad alrededor de las 11 o 12 de la mañana. Tenemos vientos fuertes del suroeste, lo que hace que toda la zona norte sea la que presente mayor peligrosidad", ha detallado Juan José Fernández.

Al mismo tiempo, el dispositivo ya trabaja con una planificación a medio plazo. "Estamos vigilando la previsión a tres días vista para incorporarla a nuestra planificación de operaciones", ha explicado el responsable de la emergencia, consciente de que la evolución del tiempo marcará el ritmo de la extinción.

El fuego no llega a Soria

Uno de los datos más positivos de la jornada es que las llamas no han alcanzado finalmente Castilla y León.

"El incendio se encuentra cerca de la provincia de Soria, algo que ya preveíamos desde primera hora del lunes. Afortunadamente, no llegó a alcanzarla y se quedó a unos kilómetros", ha explicado el director de la emergencia.

En la misma línea se pronunciaba Page, quien confirmaba que "nos dan prácticamente por frenado el avance hacia Soria", lo que permitirá reducir también la presión sobre el operativo desplegado en la comunidad vecina.

Más de mil efectivos

Nunca antes Castilla-La Mancha había movilizado tantos recursos frente a un incendio forestal. Sobre el terreno trabajan más de 1.000 efectivos procedentes del Plan Infocam, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Castilla y León, Andalucía y distintos cuerpos de bomberos urbanos.

Solo el dispositivo regional mantiene desplegados cerca de 400 bomberos forestales, mientras que la UME aporta un contingente similar y Castilla y León ha movilizado alrededor de un centenar de profesionales.