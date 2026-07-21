Una fuga no aislable obliga a parar el reactor de la central nuclear de Trillo: la incidencia ya está siendo investigada

La central nuclear de Trillo (Guadalajara) ha detenido este martes de forma no programada su reactor después de detectar una fuga no aislable en una línea de instrumentación del sistema de refrigeración.

La parada se ha realizado conforme a los protocolos de seguridad y, según ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el incidente no ha supuesto ningún riesgo para los trabajadores, la población ni el medio ambiente.

La incidencia comenzó tras detectarse un aumento de la humedad en el edificio de contención de la central. A partir de ese momento, el titular de la instalación activó los procedimientos previstos para localizar el origen de la fuga.

Una vez confirmado que esta se encontraba en un instrumento perteneciente al circuito primario, la central procedió a realizar una parada ordenada del reactor hasta alcanzar la condición operativa de parada fría, tal y como establecen las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.

El CSN ha señalado que durante todo el proceso los sistemas de seguridad han funcionado correctamente y conforme a su diseño, garantizando el control de la instalación.

Se investigan las causas

En estos momentos, el titular de la central está analizando qué ha provocado el fallo en la línea de instrumentación para proceder a su reparación antes de volver a poner en marcha el reactor.

La comunicación del incidente se ha realizado al Consejo de Seguridad Nuclear siguiendo el procedimiento reglamentario previsto en la Instrucción IS-10, que regula la notificación de sucesos en las instalaciones nucleares.

Con la información disponible hasta el momento, el organismo regulador ha clasificado el incidente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES), la categoría más baja de esta clasificación, reservada para incidencias sin relevancia para la seguridad.