El Ayuntamiento de Guadalajara lanza un plan de empleo con 100 puestos de trabajo: estos son los requisitos

El Ayuntamiento de Guadalajara abrirá del 22 al 31 de julio el plazo de presentación de solicitudes para participar en el próximo Plan Activo de Empleo, que permitirá la contratación de 100 personas desempleadas.

La convocatoria incluye seis puestos de coordinador, seis de auxiliar administrativo, ocho de encargado, 14 de operario de segunda y 66 de operario de tercera, distribuidos en diferentes proyectos que se desarrollarán en la ciudad.

Pueden participar en el proceso los desempleados de larga duración (inscritas como demandantes de empleo durante al menos 12 meses dentro de los últimos 18); personas demandantes de empleo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, mujeres víctimas de violencia de género, personas con trastorno del espectro autista, víctimas de trata de seres humanos y otros colectivos previstos en las bases reguladoras del programa.

La concejala de Empleo, Begoña García, ha puesto en valor esta convocatoria como herramienta para favorecer la inserción laboral. "Este Plan Activo de Empleo representa una nueva oportunidad para un centenar de vecinos de Guadalajara, facilitando su incorporación al mercado laboral", ha explicado.

180 días

Los contratos tendrán una duración general de 180 días, excepto en el caso de tres de los puestos de coordinador, cuya duración será de 240 días. En estos casos la fecha máxima de finalización de los contratos será el 30 de septiembre de 2027.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes de forma presencial en las oficinas del Ayuntamiento de Guadalajara, situadas en la Plaza Mayor o en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián (Avenida Eduardo Guitián, 15), así como de forma telemática a través de la página web del Ayuntamiento.