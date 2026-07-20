El incendio de Guadalajara amenaza con llegar a Castilla y León, pero baja su actividad y los bomberos pasan "al ataque"

El director de la emergencia del incendio de La Mierla (Guadalajara), Juan José Fernández, ha asegurado que es probable que el fuego salte a Castilla y León pese a que las llamas continúan a varios kilómetros de la comunidad. Sin embargo, ha asegurado que su actividad se ha reducido y los bomberos ya han comenzado una estrategia de ataque.

Fernández ha indicado que ya han contactado con el centro operativo de Castilla y León para alertar de la posibilidad y poder "trabajar de forma conjunta" incorporando personal de mando de la Junta castellanoleonesa al Puesto de Mando Avanzado.

El director de la emergencia ha asegurado que "pese a que todavía está lejos hablar de perímetro controlado, sí hay algunos sectores se encuentran estabilizados".

Por ello, tras centrar la estrategia en la defensa de las poblaciones, este lunes ha sido el primer día en el que los efectivos han comenzado a "ir al ataque".

"Es el primer día que hemos empezado realmente a ir al ataque. Esto es muy importante. Las labores en los flancos han funcionado bien. Aunque esta mañana el frente de llama rompió las líneas de control, las lenguas de fuego pudieron ser contenidas con trabajo especialmente de medios terrestres y algunos aéreos", ha expresado.

En lo que respecta a la cabeza, el dispositivo ha estado trabajando "en un eje de contención muy importante, en un cortafuegos muy amplio, descendiendo por los flancos hacia la cola en alguno de los puntos".

"Estamos monitorizando en tiempo real, con medios aéreos, la posición exacta del frente de llama. Todavía no ha llegado a Atienza, pero se dirige hacia esa zona", ha afirmado.

26.000 hectáreas

Desde que el incendio se originase el pasado jueves, las llamas han calcinado más de 26.000 hectáreas, convirtiéndose en el fuego más grande de la historia de Castilla-La Mancha.

El número de municipios evacuados en la Sierra Norte de Guadalajara asciende ya a 34 y alrededor de 1.200 personas siguen fuera de sus casas. Además, 14 pueblos están confinados.

En la tarde de este lunes se ha desalojado un nuevo municipio, Alpedroches. Asimismo, se han confinado Hijes, Miedes de Atienza, Casillas, Bochones, Romanillos de Atienza y Bañuelos de Atienza y se ha desalojado de forma preventiva un campamento situado en el entorno de Somolinos.

▶️ ACTUALIZACIÓN

➡️ #IFLaMierla en #Guadalajara

⚠️Debido a la evolución del incendio, la Dirección de la Emergencia establece nuevos CONFINAMIENTOS y EVACUACIONES:

🛤️EVACUACIÓN de la localidad de Alpedroches.

🏠CONFINAMIENTO de los municipios de Hijes, Miedes de Atienza,… https://t.co/iG3a9WdLsJ pic.twitter.com/KfLDbgO8Zh — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 20, 2026

Aunque no existía un "riesgo inminente", el director de la emergencia ha explicado que se ha optado por una evacuación anticipada para garantizar la seguridad de los menores, que han sido trasladados en autobús.

Por otro lado, se ha decretado el corte de cuatro nuevas carreteras: las autonómicas CM-110 (de Atienza a Campisábalos), la CM-1001 (Congostrina) y la CM-1005 (de Casillas a Bochones), además de la provincial GU-145.

Ayuda de otras comunidades

El operativo desplegado en la Sierra Norte de Guadalajara mantiene una movilización sin precedentes. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Plan Infocam, ya ha desplegado un total de 197 medios, 41 aéreos, con 947 personas.

A ellos se han unido para trabajar de forma coordinada la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa y el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que participa con medios aéreos.

La dimensión del incendio ha hecho necesaria, además, la llegada de ayuda desde otras comunidades autónomas. La Junta de Andalucía ha activado un módulo exterior del Plan Infoca y ha movilizado seis retenes de bomberos forestales, junto con tres autobombas, para colaborar en las tareas de extinción.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha reforzado su aportación al operativo con el envío de un jefe de sector, un técnico forestal, una bomba rural pesada, una bomba forestal pesada y una cuba, recursos que ya trabajan sobre el terreno para intentar contener un incendio cuya extinción se prevé todavía larga y compleja.

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Diputación de Toledo, de igual forma, ha enviado una dotación de bomberos a la localidad de Villares del Jadraque para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal.