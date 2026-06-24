La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García.

La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García.

Guadalajara

La Junta iniciará obras "urgentes" en el Fuerte de San Francisco de Guadalajara por el "deterioro de varios inmuebles"

La intervención contará con una inversión de 335.000 euros y tendrá una duración aproximada de tres meses.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que iniciarán inmediatamente obras de emergencia en tres edificios del Fuerte de San Francisco de Guadalajara para "garantizar la seguridad de las construcciones y evitar un mayor deterioro antes de la llegada del otoño".

Las actuaciones serán complementarias a las que se están llevando a cabo en este complejo y se desarrollarán en el Claustro, el Cuerpo de Guardia Civil y una nave anexa al Espacio Tyce, con una inversión superior a los 335.000 euros y una duración estimada de tres meses.

Así lo ha anunciado la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, acompañada del delegado de Educación y Cultura, Ángel Fernández Montes, que ha detallado que las actuaciones "responden a la necesidad de intervenir de forma urgente tras detectar los informes técnicos un deterioro mayor del esperado en varios inmuebles".

El Fuerte de San Francisco, en Guadalajara.

Los trabajos incluirán la retirada de vegetación y escombros, el apeo de elementos estructurales, la eliminación de fibrocemento, el aseguramiento de cornisas, ventanas y huecos, así como la revisión y recuperación de los sistemas de evacuación de aguas pluviales para evitar humedades.

La previsión es que las obras puedan comenzar a finales de esta semana o principios de la próxima, una vez se firme el acta de inicio.

"Las obras se ejecutarán con todo el rigor técnico y el máximo respeto patrimonial, al tratarse de un entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El Ejecutivo autonómico continúa avanzando al ritmo más rápido posible en todos los proyectos destinados a recuperar el histórico complejo y devolverlo a la ciudadanía", ha sentenciado.