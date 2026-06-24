La Junta iniciará obras "urgentes" en el Fuerte de San Francisco de Guadalajara por el "deterioro de varios inmuebles"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que iniciarán inmediatamente obras de emergencia en tres edificios del Fuerte de San Francisco de Guadalajara para "garantizar la seguridad de las construcciones y evitar un mayor deterioro antes de la llegada del otoño".

Las actuaciones serán complementarias a las que se están llevando a cabo en este complejo y se desarrollarán en el Claustro, el Cuerpo de Guardia Civil y una nave anexa al Espacio Tyce, con una inversión superior a los 335.000 euros y una duración estimada de tres meses.

Así lo ha anunciado la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, acompañada del delegado de Educación y Cultura, Ángel Fernández Montes, que ha detallado que las actuaciones "responden a la necesidad de intervenir de forma urgente tras detectar los informes técnicos un deterioro mayor del esperado en varios inmuebles".

Los trabajos incluirán la retirada de vegetación y escombros, el apeo de elementos estructurales, la eliminación de fibrocemento, el aseguramiento de cornisas, ventanas y huecos, así como la revisión y recuperación de los sistemas de evacuación de aguas pluviales para evitar humedades.

La previsión es que las obras puedan comenzar a finales de esta semana o principios de la próxima, una vez se firme el acta de inicio.

"Las obras se ejecutarán con todo el rigor técnico y el máximo respeto patrimonial, al tratarse de un entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El Ejecutivo autonómico continúa avanzando al ritmo más rápido posible en todos los proyectos destinados a recuperar el histórico complejo y devolverlo a la ciudadanía", ha sentenciado.