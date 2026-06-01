Alerta de estafa en un pueblo de Guadalajara: mandan mensajes móviles haciéndose pasar por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha lanzado un mensaje a sus vecinos ante la detección de mensajes fraudulentos a móviles en los que ciberdelincuentes intentan llevar a cabo una estafa haciéndose pasar por el Consistorio.

Concretamente, los vecinos afectados reciben una alerta de un supuesto impago de una tasa de basuras y se ofrece un enlace para saldar la deuda.

Se trata de un intento de fraude llamado phishing, modalidad delictiva en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas, entidades oficiales o personas de confianza para engañar y robar datos confidenciales, instalar software malicioso o estafar económicamente.

Aunque por el momento no hay constancia de que algún vecino haya caído en la trampa, desde el Ayuntamiento recuerdan que nunca envía mensajes móviles de texto con enlaces de este tipo.

"Cuando el Ayuntamiento de Cabanillas manda un mensaje SMS, solo se tratará de un aviso de que hay una notificación electrónica en su carpeta ciudadana. En cuanto a los avisos del Ayuntamiento que sí tienen enlaces, solo llegan a través de la App de información municipal, nunca por SMS", subrayan.

En cualquier caso, subrayan, jamás se enviará desde el Ayuntamiento un enlace para pagar ningún tipo de tasa o tributo municipal.