Carmen Blázquez, alcaldesa de Pioz tras prosperar una moción de censura en un pleno cargado de tensión, insultos y gritos

Pioz (Guadalajara) ya tiene nueva alcaldesa. La socialista Carmen Blázquez ha asumido este miércoles el bastón de mando del municipio tras prosperar la moción de censura presentada contra el hasta ahora alcalde, el también socialista Manuel López Carvajal.

La exconcejala del grupo municipal del PSOE ha recibido el respaldo de PP y Unidas Podemos para lograr la Alcaldía en un pleno marcado por la tensión, los gritos, los insultos y la división entre vecinos.

La falta de espacio ha obligado a dejar a decenas de personas fuera por falta de espacio y ha estado acompañada de continuas interrupciones desde el público, con proclamas tanto a favor como en contra de la nueva regidora.

"Que vote el pueblo", "Carmen, traidora", "No nos representa" o "Lo que mueve esto es el dinero" han sido algunos de los gritos que se han escuchado. Una situación que ha provocado, incluso, la intervención de agentes de la Guardia Civil para tratar de contener la tensión.

Además, el público ha portado carteles con mensajes como "La moción tiene explicación: dinero y ambición", "Oportunista, desleal, tránsfuga y traidora" o "No a la moción de censura".

"Mejorar el municipio"

Tras ser proclamada alcaldesa, Carmen Blázquez, ha dado las gracias por el apoyo y ha defendido la moción asegurando que responde a una "profunda convicción" de trabajar para mejorar el municipio y "dejar un Ayuntamiento despejado de sombras".

También, ha negado que la iniciativa pretenda frenar proyectos en marcha y ha criticado la gestión económica del anterior equipo de Gobierno.

Y ha puesto en duda avances anunciados como el instituto, del que ha afirmado que "ni siquiera tiene proyecto".

"Moción injustificada"

Por su parte, el ya exalcalde Manuel López ha defendido su gestión y ha calificado la moción de "injustificada", cuestionando el momento elegido y el perfil de la nueva regidora.

"Blázquez carece de la preparación y experiencia necesarias para dirigir el Ayuntamiento", ha afirmado, a la vez que ha reconocido las dificultades para mantener la estabilidad de un gobierno sustentado por "un PSOE crítico, PP y Unidas Podemos".

Asimismo, ha negado que existan problemas económicos graves en el Consistorio y ha asegurado que las arcas municipales cuentan con liquidez suficiente para hacer frente a la deuda existente.

Por último, ha acusado a Unidas Podemos de querer dirigir el Ayuntamiento "desde detrás" y ha criticado que la moción responda más "a intereses políticos que a problemas reales de gestión".