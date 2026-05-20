Guarinos da marcha atrás y elimina el 80 % de las plazas de zona azul que iba a implementar en Guadalajara

Después de retrasar hasta en dos ocasiones la implantación de la nueva zona de estacionamiento controlado, el Ayuntamiento de Guadalajara, dirigido por Ana Guarinos, ha dado marcha atrás y suprimirá el 80 % de las plazas de zona azul que recogía la nueva Ordenanza Regulatoria de Aparcamiento (ORA).

Así lo ha confirmado el propio Consistorio en un comunicado en el que atribuye este cambio de postura al decaimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) mediante dos sentencias.

De esta manera, la Junta de Gobierno Local que se celebrará este jueves aprobará esta modificación sobre las plazas de zona azul pero respetará las de color rojo recogidas en el documento y que están destinadas a los residentes.

El Ayuntamiento defiende que la implantación de la ZBE en Guadalajara, "diseñada e impulsada por el gobierno anterior", estaba vinculada a determinadas inversiones como la del aparcamiento disuasorio de los Hermanos Fernández Galiano.



Sin embargo, tras la decisión del TSJCM, consideran que ya no es necesario que todas las plazas dentro de la ZBE sean reguladas, por lo que ahora tienen margen para tomar esta decisión.



Del mismo modo, destacan que de las cerca de 80.000 plazas de aparcamiento que actualmente existen en la ciudad, tan sólo un 2,75 % son reguladas, lo que convierte a Guadalajara en una de las grandes ciudades "con menor número de plazas de estacionamiento regulado y controlado" con "la práctica totalidad libres y gratuitas".



El comunicado también tilda de "radicalmente falsa la afirmación que se ha tratado de difundir" sobre la creación de 1500 nuevas plazas de zona azul, ya que actualmente existen 828 y la nueva regulación incluía 400 más de la que la mayoría va a ser eliminadas.

Rechazo vecinal

La nueva normativa de aparcamiento regulado tendría que haber entrado en vigor el pasado 1 de mayo pero fue paralizada in extremis en una Junta de Gobierno extraordinaria en la que el equipo de Ana Guarinos apuntaba que era necesaria una prórroga para adaptarla a las sentencias judiciales.

De la misma forma, apenas tres días antes de que expirara esta prórroga que concluía el 18 de junio, el Ayuntamiento volvió a informar de una nueva paralización hasta el 1 de junio. En esta ocasión, se escudaban en una petición de la empresa concesionaria que había comunicado que las adversidades meteorológicas le habían impedido completar las adaptaciones obligadas por el nuevo marco jurídico derivado de las dos sentencias judiciales.

Entretanto, vecinos y afectados por este cambio de normativa se han concentrado espontáneamente en dos ocasiones frente al Ayuntamiento para expresar su rechazo a una medida que según denunciaban transformaba antiguos espacios gratuitos en zonas de pago, disminuía plazas para residentes y obligaba a estos a combinación de uso con los no residentes en la zona roja.

Algunos de los manifestantes también criticaban que la nueva ORA complicaba todavía más la vida en el centro urbano y les obligaba a dejar el vehículo cada vez más lejos de sus domicilios.