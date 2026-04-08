Milagro en un pueblo de Guadalajara: de ser uno de los más endeudados de España a deber 0 euros

El Ayuntamiento del municipio guadalajareño de Pioz procederá en los próximos días al pago total de su deuda, dejando atrás una carga económica que lo llevó a ser una de las localidades más endeudadas de toda España.

La supresión definitiva de la deuda supondrá "afrontar nuevas inversiones con mayor autonomía y dotar al Ayuntamiento de una capacidad de actuación mucho más amplia en beneficio del municipio".

Por ello, el Consistorio ha anunciado una propuesta para incluir rebajas en el IBI y en el resto de impuestos y tasas municipales, con especial atención a las familias numerosas, vecinos y vecinas con discapacidad, jubilados y hogares con instalaciones de energías renovables.

El alcalde, Manuel López Carvajal, ha puesto en valor el trabajo realizado durante el mandato para lograr este objetivo.

"Estamos ante una decisión muy importante para el presente y el futuro de Pioz, que llega gracias a la gestión del equipo de Gobierno, formado por concejales socialistas y no adscritos, y el trabajo de los técnicos municipales. También el apoyo de instituciones como la Junta o la Diputación de Guadalajara para atravesar este periodo de esfuerzo", ha expresado.

13,5 millones de deuda

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en 2015, Pioz tenía una deuda de 13,5 millones de euros, por lo que arrancó un plan de ajuste para saldarla.

En 2021, seis años después del inicio de la iniciativa, el municipio ya había bajado la deuda en cinco millones. Ahora, tras 11 años de ajustes, la deuda quedará saldada por completo.