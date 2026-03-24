Guadalajara actualiza su ordenanza con multas de hasta 3.000 euros por el consumo de prostitución en la vía pública

El Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado este martes la modificación de la Ordenanza Municipal de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia Ciudadana en el Espacio Público, incorporando nuevas herramientas para combatir la explotación sexual y el consumo de prostitución en la vía pública. La reforma también refuerza la seguridad ciudadana y regula el uso de instalaciones deportivas municipales.

La actualización incorpora, por primera vez de forma expresa, medidas dirigidas a sancionar conductas relacionadas con la demanda de prostitución, así como la difusión de publicidad vinculada a esta actividad, dentro de una estrategia municipal que busca proteger especialmente a mujeres y menores en el espacio público.

El concejal de Igualdad, Roberto Narro, ha explicado que estas modificaciones nacen del trabajo conjunto con la Mesa de la Trata y responden al compromiso del Ayuntamiento de avanzar en la erradicación de la explotación sexual en la ciudad.

Entre las principales novedades destaca la eliminación de toda publicidad que promueva la prostitución o el turismo sexual, independientemente del soporte utilizado. La prohibición incluye anuncios en soportes móviles, aparcamientos, medios audiovisuales o folletos colocados en vehículos, entre otros formatos habituales de difusión.

Premisa de la Ordenanza

La actualización de la ordenanza incorpora además la prohibición expresa de acciones dirigidas a facilitar o promover el consumo de prostitución en el espacio público, como trasladar o aproximar clientes a zonas donde se encuentren mujeres en situación de prostitución.

Según ha subrayado Narro, la reforma parte de un principio claro: las mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata no serán objeto de sanción administrativa. "En ningún caso las mujeres víctimas de prostitución o trata serán sancionadas", ha afirmado, destacando que esta premisa ha sido acordada con la Mesa de la Trata e incorporada al texto normativo como eje central del enfoque municipal.

La ordenanza introduce además una nueva infracción muy grave dirigida específicamente a quienes fomenten o favorezcan el consumo de prostitución, que podrá sancionarse con multas de entre 1.500 y 3.000 euros.

Junto a ello, se refuerza el papel de la Policía Local, que contará con herramientas actualizadas para requerir información, investigar, inspeccionar e intervenir en espacios donde existan indicios de explotación sexual.

"El objetivo es garantizar que los espacios públicos de Guadalajara sean lugares seguros y libres de cualquier forma de explotación", ha señalado Narro, quien ha añadido que la ciudad se alinea con otras capitales españolas que han incorporado medidas similares en sus ordenanzas municipales.

La actualización de la normativa incluye también mejoras en materia de seguridad ciudadana, dentro de un proceso de revisión impulsado por las concejalías de Seguridad, Igualdad y Deportes para adaptar la ordenanza a las necesidades actuales de la ciudad.

El concejal de Seguridad, Chema Antón, ha explicado que la modificación responde a criterios de eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, y recordó que el nuevo texto ha sido elaborado tras un proceso de consulta pública desarrollado entre octubre y noviembre de 2025, en el que participaron tanto departamentos municipales como colectivos especialmente afectados.

Otro de los bloques incluidos en la reforma afecta al uso de las instalaciones deportivas municipales, donde el Ayuntamiento ha detectado en los últimos años episodios reiterados de accesos irregulares, comportamientos inadecuados y utilización sin autorización de determinados equipamientos.

Marco sancionador

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha explicado que estas situaciones se habían producido en espacios como los campos de fútbol de la Fuente de la Niña o la piscina de verano de San Roque, generando conflictos tanto para trabajadores municipales como para usuarios. Hasta ahora, no existía un marco sancionador específico que permitiera actuar con claridad ante este tipo de conductas.

La modificación de la ordenanza establece un sistema de infracciones leves, graves y muy graves vinculadas al uso inadecuado de instalaciones deportivas municipales, con sanciones económicas que oscilarán entre los 750 y los 3.000 euros según la gravedad de los hechos.

En el caso de los menores de edad, la normativa mantiene su carácter educativo, priorizando alternativas formativas o sociales antes de la imposición de sanciones económicas, un enfoque que se conserva desde la redacción original del texto.

Tras su aprobación en Junta de Gobierno Local, la modificación continuará su tramitación administrativa habitual. El texto será analizado en comisión municipal, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y sometido a un periodo de exposición pública de 30 días antes de su aprobación definitiva en Pleno.

El Ayuntamiento prevé que la nueva ordenanza entre en vigor el próximo mes de junio, momento en el que comenzarán a aplicarse plenamente las medidas dirigidas a reforzar la convivencia ciudadana, mejorar la seguridad en el espacio público y avanzar en la lucha contra la explotación sexual en la ciudad.