El mejor cocido de Guadalajara se come en este mesón de "toda la vida" tras más de 6.000 votaciones

Montaje con una imagen de un cocido y la fachada del mesón premiado.

Con el regreso del frío y las lluvias, qué mejor forma de entrar en calor que con un buen cocido. La Ruta del Cocido de Guadalajara organizada por 'Qué Rico España' en colaboración con el Ayuntamiento ha dejado un claro ganador en su primera edición tras más de 6.000 votaciones registradas.

Se trata del Mesón La Vera, un restaurante ubicado en la plaza Bailén de la capital alcarreña cuyo cocido completo por 15 euros se ha llevado el premio al 'Mejor Cocido' entre los 27 locales participantes de toda la provincia.

Es una parada habitual para los amantes de la cocina tradicional española, destacando su atención cercana que te hace sentir como en casa. Su propuesta de cocido ha conquistado los paladares no solo por la calidad de sus ingredientes sino por una relación calidad precio imbatible.

Entrega de premios de la ruta del cocido de Guadalajara. Ayuntamiento

Las opiniones de los comensales y críticos reseñan un caldo con mucho sabor pero "limpio" y sin llegar a ser muy pesado. Además, resaltan la textura mantecosa de los garbanzos y la terneza de la carne que "se deshace".

Al tratarse de un menú de 15 euros que incluye postre y bebida, y generosas raciones, hacen que sea "imposible encontrar algo mejor por ese precio".

La entrega de premios de la I Ruta del Cocido de Guadalajara, celebrada en el propio Mesón La Vera, contó con la presencia de autoridades como Víctor Morejón (concejal de Turismo), Juan Luis Pajares (Federación de Turismo), Javier Arriola (CEOE-Cepyme) y Alberto de Prado Ilzarbe (Qué Rico España).

Los establecimientos galardonados en las distintas categorías son los siguientes:

Mejor Cocido: Mesón La Vera.

Mesón La Vera. Mejores Garbanzos: El Rincón de La Espe.

El Rincón de La Espe. Mejor Caldo: La Mejillonería.

La Mejillonería. Mejor Carne: Taberna Onuba.

Taberna Onuba. Cocido más tradicional: Casa Miguelín.

Casa Miguelín. Mejor Servicio de Sala: El Velero de Pacheco.

Durante el acto se anunció también a la ganadora del sorteo 'Los 10 Cocidos' que podrá disfrutar de una comida para ella y diez amigos en el Mesón La Vera.