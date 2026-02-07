"Éxito de participación" en la actividad de 'strip dance' tachada de sexista en un pueblo de Guadalajara

“Aforo completo y gran satisfacción”. Así ha celebrado el Ayuntamiento de Alovera, en Guadalajara, la actividad de 'strip dance' que ha generado esta semana polémica al ser calificada de sexista tanto por su cartel anunciador como por su contenido.

El Consistorio de la localidad ha enviado un comunicado donde destaca que “desde el área de deportes han comprobado en la mañana del viernes que la actividad de mujeres para mujeres planificada en el polideportivo se ha desarrollado con éxito de participación y con un grado alto de satisfacción”.

El PSOE exigió la "retirada inmediata" del cartel anunciador y pidió al Ayuntamiento "una disculpa pública" al considerar que supone "un grave retroceso en materia de igualdad y un uso absolutamente irresponsable de una concejalía pública".

Por su parte, la consejera de Igualdad, Sara Simón, reclamó al Consistorio que se replantee la actividad porque "supone cosificar el cuerpo de una mujer y va en el sentido contrario al respeto mutuo e igualdad en que deben basarse las relaciones".

"Es difícil asimilar que en pleno siglo XXI y en el año 2026 se estén promoviendo actividades de este tipo. Cuando lo vi me sorprendió muchísimo", reconoció públicamente la consejera sobre la iniciativa.

Por su parte, el Consistorio celebra que "el cupo de las treinta plazas estaba cubierto, pero además en las últimas horas ha habido una petición masiva de asistencia de mujeres del municipio que se ha tenido que denegar por el aforo, como muestra de la buena acogida de la actividad".

Defiende que "Alovera es un municipio referente en la promoción del deporte, no solo con citas deportivas nacionales y regionales o con un catálogo de más de cincuenta disciplinas, sino con la organización de forma continuada de actividades adaptadas a los vecinos".

Sostiene que las usuarias "demandaron y organizaron" con el equipo de monitoras una actividad diferente que "une la actividad física y la expresión artística con un toque de sensualidad: el 'strip dance'", aprovechando que "con temáticas se organizan talleres o citas adaptadas y para San Valentín".

En nota de prensa señalan que "el ayuntamiento trabaja de forma continuada por impulsar el deporte femenino, con un gran crecimiento en los últimos años y una escucha continua a las usuarias de las escuelas municipales".

Insisten en que estas actividades son un ejemplo de "promoción de la mujer en el municipio y la sociedad, uniendo la actividad física y saludable a su desarrollo personal con mejora de habilidades".

El Consistorio recalca que la actividad, al ser solicitada por las usuarias, era "solo dirigida al público femenino" y ha contado con un "espacio cuidado y adaptado para ellas para practicar de la mejor manera la práctica deportiva y artística".

Además, subrayan su satisfacción por la acogida, "lamentando las mujeres del municipio que no han podido sumarse por el aforo limitado" y remarcando el trabajo de la monitora en el diseño de una "actividad novedosa y valiosa".

El Ayuntamiento concluye que Alovera es un referente de "ciudad moderna y avanzada en el cuidado y promoción de los derechos de la mujer" donde el deporte permite "superar tabúes, favorecer el empoderamiento de las mujeres y fomentar su participación".

"Iniciativas así se mantendrán por el área de deportes para seguir abriendo espacios y especialidades deportivas en el municipio", sentencian en la nota de prensa.