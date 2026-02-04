Polémica en un pueblo de Guadalajara con un cartel anunciando clases de 'strip dance': "Hipersexualiza a la mujer"

Un cartel del Ayuntamiento del municipio guadalajareño de Alovera anunciando clases de 'strip-dance' se ha convertido en objeto de polémica por la imagen utilizada para el mismo. La portavoz del PSOE local, Inmaculada Tello, ha denunciado que supone "un grave retroceso en materia de igualdad y un uso absolutamente irresponsable de una concejalía pública".

El cartel ha sido difundido por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y anuncia una clase de 'strip-dance' con la imagen de "una coreografía de baile sugerente". "Está dirigida exclusivamente a mujeres y utiliza una imagen claramente sexualizada del cuerpo femenino como reclamo", ha criticado.

Para Tello, "no se trata de promover el deporte ni la actividad física, sino de reforzar un estereotipo machista que reduce a la mujer a un objeto sexual, asociado además a una fecha como el Día de los Enamorados".

"Resulta especialmente preocupante que sea desde una institución pública y desde una concejalía como Deportes desde donde se promueva este tipo de mensajes, que nada tienen que ver con valores de igualdad, salud o inclusión. Contribuyen a normalizar la hipersexualización del cuerpo de las mujeres", ha lamentado.

Por ello, han considerado como "inaceptable" que se utilicen recursos públicos, instalaciones municipales y la imagen institucional del Ayuntamiento para promocionar actividades "con un enfoque claramente sexista".

Cartel de la polémica. Foto: PSOE Alovera.

"Retirada del cartel"

La concejala ha exigido la "retirada inmediata" del cartel y la eliminación de esta actividad de la programación municipal. Además, pide "una disculpa pública" por parte del Ayuntamiento de Alovera por promover un contenido que "vulnera los principios de igualdad y respeto que deben regir la acción institucional".

"La igualdad no es un eslogan ni una campaña puntual. Es una obligación diaria. No todo vale en nombre del ocio o el marketing. Y mucho menos cuando hablamos de dignidad, derechos y respeto hacia las mujeres", ha expresado

Por último, ha pedido que el Ayuntamiento de Alovera sea "ejemplar". "No puede permitir ni amparar iniciativas que perpetúan estereotipos machistas y que dañan la imagen de la institución y del propio municipio", ha sentenciado.