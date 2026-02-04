La Junta creará un grupo de trabajo para cumplir la sentencia y rehabilitar el Fuerte de San Francisco de Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido crear un grupo de trabajo para ejecutar la sentencia y el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TJSCM) y rehabilitar el Fuerte de San Francisco en Guadalajara.

Así lo ha expresado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha detallado que ese grupo de trabajo estará presidido por el viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo. Asimismo, ha anunciado que también formará parte del mismo la Secretaría General de Fomento, la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo, la Delegación de la Junta en Guadalajara y la dirección del Gabinete Jurídico de la Junta.

El objetivo del grupo de trabajo es "implementar las medidas necesarias para cumplir de forma integral la sentencia del TSJCM en los plazos marcados y pasar a la acción".

No obstante, ha indicado que se desconoce cuánto les costará a las arcas regionales la rehabilitación ya que "primero se debe conocer el estado actual de las edificaciones y redactar el proyecto de rehabilitación".

"La intención es cumplir con la sentencia y el auto del TSJCM, siempre desde el diálogo y una actitud propositiva, para favorecer a la ciudad de Guadalajara", ha afirmado, a la vez que ha confiado en que el Consistorio guadalajareño también "tenga clara la voluntad de colaboración y diálogo".

"Proyectos ambiciosos"

Al respecto, ha recordado que en los últimos años ha puesto sobre la mesa "proyectos ambiciosos para cumplir con el compromiso adquirido con Guadalajara, que el Fuerte de San Francisco fuera una oportunidad para la ciudad".

En concreto, ha recordado que la Junta propuso la creación en estas edificaciones de la Ciudad del Cine, que contaba con una inversión de 12 millones de euros. "Y el Ayuntamiento se posicionó en contra, por lo que el proyecto se trasladó a Toledo", ha afirmado.

"También se presentó otro proyecto muy ambicioso y con visión estratégica para Guadalajara, como era la creación de un campus de Formación Profesional y una residencia universitaria para fomentar que el talento joven se quedara en Guadalajara", ha indicado.

Por último, ha considerado que "quien pierde no es la Junta, sino los vecinos de Guadalajara, que han visto cómo su alcaldesa ha rechazado proyectos estratégicos y de futuro".