Guarinos, tajante sobre el Fuerte de San Francisco: "Podemos dialogar, pero la Junta tiene que rehabilitar todos los edificios"

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que "cumpla con una obligación de hace décadas" de rehabilitar el Fuerte de San Francisco en plazos concretos.

Así lo ha expresado la regidora en una comparecencia ante los medios de comunicación junto al presidente regional del PP, Paco Núñez, en la capital provincial, donde ha sido tajante al referirse a la situación del espacio tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que obliga a la Junta a ejecutar la rehabilitación.

La alcaldesa ha recordado que el origen del conflicto se remonta a una operación urbanística vinculada a la construcción de viviendas en el entorno del Fuerte, para la que el Ayuntamiento cedió terrenos municipales.

"La Junta obtuvo un aprovechamiento urbanístico, vendió esas viviendas y se comprometió a rehabilitar todos los edificios del Fuerte de San Francisco para entregarlos a la ciudad. El compromiso quedó perfectamente regulado en un convenio firmado en 2010", ha expresado.

Sin embargo, "el paso del tiempo y la falta de actuación por parte del Gobierno regional", han llevado al Ayuntamiento a acudir a los tribunales.

"Ante el incumplimiento, el Ayuntamiento denunció y hubo una sentencia en 2017 que condenaba a la Junta a cumplir lo firmado. Aun así, siguió sin hacerlo. El último auto judicial responde precisamente a la necesidad de ejecutar esa sentencia", ha indicado.

Estado de "ruina"

Guarinos ha sido especialmente contundente al vincular el actual estado del complejo con la falta de actuación autonómica. "Es la inactividad de la Junta la que ha ocasionado la ruina y el estado en el que se encuentran ahora mismo los edificios del Fuerte de San Francisco", ha afirmado.

Aunque no ha cerrado la puerta a futuras conversaciones, ha dejado claro que cualquier diálogo debe partir del cumplimiento estricto de lo acordado.

"Nosotros nos podemos sentar a dialogar, pero lo que tiene que hacer la Junta es rehabilitar todos los edificios del Fuerte de San Francisco en las condiciones que figuran en el convenio firmado en 2010", ha sentenciado.