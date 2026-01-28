Lola Lolita visita la España rural y elige una mansión de piedra en Guadalajara para alojarse: 906 € por dos noches

La influencer Lola Lolita y de fondo varias imágenes del alojamiento de Guadalajara donde se ha hospedado.

La influencer alicantina de 23 años, Lola Moreno Marco, más conocida en redes sociales como 'Lola Lolita', ha iniciado una nueva serie de entretenimiento donde recorrerá la España rural junto a su hermana Sofía y varias creadoras de contenido.

Guadalajara y la comarca de la Alcarria han sido el punto de partida elegido por Lola y su equipo: "Estamos en medio del campo en el centro de España", explica. Para este primer capítulo, se han instalado en una mansión vinculada a la ruta que realizó el famoso escritor Camilo José Cela por varios pueblos emblemáticos de la provincia.

"Planazo a una hora de Madrid, un destino superrural en el que vamos a descubrir la vida maravillosa del campo y la desconexión", resume la joven influencer.

Uno de los recibidores de la casa. Booking

Este alojamiento con fachada en piedra situado a las afueras de la capital alcarreña se trata de una villa de uso íntegro de unos 288 metros cuadrados equipada con cinco dormitorios, cuatro baños, cocina completa y un amplio salón comunicado con la zona de comedor.

Pensada para grupos y familias, la casa ofrece una sala de juegos equipada con cine privado, jardín, barbacoa, piscina de temporada y varias terrazas con vistas al entorno.

Cocina de la mansión. Booking

La decoración mezcla una estética rústica —piedra vista, ventanales antiguos, escalinata, balcones de hierro y candelabros "del año la polca" — con muebles y electrodomésticos de última generación ideales para "una noche de pizzas", resalta Lola.

A nivel práctico, la mansión se vende como una casa rural de gama alta a tan solo 46 kilómetros del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, bien conectada con la autovía A-2, pero lo suficientemente aislada para garantizar la intimidad y el silencio.

Exterior de la casa. Booking

Dispone de un aparcamiento dentro de la finca y una estación de carga para vehículos eléctricos. En cuanto a precios, una consulta reciente para dos noches arroja un coste total de 906 euros por la villa completa — rondaría los 45 euros por persona y noche, cifra similar a la de otros alojamientos de la zona.

La mansión suele mostrar poca disponibilidad dado sus excelentes valoraciones, en torno a 9,5 puntos sobre 10. Los huéspedes destacan la distribución pensada para convivir en grupo, el cuidado de las zonas exteriores y el ambiente de "casa de ensueño" que también subraya la creadora de contenido.

Una estancia donde Lola ha conocido de primera mano cómo la inflación se ha extendido más allá de las grandes urbes. "Es carísimo vivir en general...una comprita para dos o tres días 100 euros. Imagínate la gente que cobra 1.000 euros, es que es imposible", reflexiona en el vídeo.

Llegados a este punto, solo queda hacerse la siguiente pregunta: ¿Cuál será el próximo destino de Lola Lolita en su viaje por lo que llama "la España rural"?