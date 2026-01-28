Guadalajara estrena su primera 'Ruta del Cocido': 27 restaurantes, sorteos y un solo ganador por votación popular

La moda del cocido llega a Guadalajara. Del 30 de enero al 15 de febrero, hasta 27 restaurantes de la capital y la provincia alcarreña ofrecerán sus versiones de este querido plato tradicional dentro de la I Ruta del Cocido de Guadalajara.

Este recorrido gastronómico impulsado por la entidad 'Qué Rico España' en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara y la Federación Provincial de Turismo y Hostelería nace con el objetivo de situar a esta provincia castellanomanchega dentro del mapa nacional del cocido y votar por el mejor de Guadalajara.

El formato es sencillo: los comensales solo tienen que reservar, disfrutar de alguno de los cocidos de la Ruta y conservar su ticket para participar en la votación popular a través de un código QR presente en la cartelería y en los establecimientos.

Cartel de la ruta. Rutadelcocidoguadalajara.com

Una vez valoren el cocido, entrarán automáticamente en el sorteo de una invitación de una comida "para ti y 10 amigos en el restaurante más votado", explican en la página web de la ruta. Además, se rifarán 10 delantales oficiales de la I Ruta del Cocido de Guadalajara

Un mes después de finalizar el concurso, se celebrará la entrega de premios y se realizará el sorteo del premio y los delantales. A continuación, se recoge el listado de los 27 restaurantes participantes con el precio de su cocido y los días de servicio:

Taberna Onuba (Guadalajara) : 20 €, cocido completo sin postre, pan ni bebida, de lunes a sábado.

: 20 €, cocido completo sin postre, pan ni bebida, de lunes a sábado. La Mejillonería (Guadalajara) : 21 €, cocido completo todos los días.

: 21 €, cocido completo todos los días. El Velero de Pacheco (Guadalajara) : 16 €, se sirve los martes.

: 16 €, se sirve los martes. Al Mateo Bar (Guadalajara) : 15 €, cocido completo los jueves.

: 15 €, cocido completo los jueves. La Manduca (Guadalajara) : 20 €, cocido completo sin postre ni bebida, los lunes.

: 20 €, cocido completo sin postre ni bebida, los lunes. MarlascaXchef (Guadalajara) : 14 €, cocido completo los lunes, miércoles y jueves.

: 14 €, cocido completo los lunes, miércoles y jueves. La Duquesa (Guadalajara) : 20 €, cocido completo sin postre, lunes, martes, jueves y viernes.

: 20 €, cocido completo sin postre, lunes, martes, jueves y viernes. El Gusto Cocina de Autor (Guadalajara) : 18 €, cocido completo los martes.

: 18 €, cocido completo los martes. El Buen Vivir – Taberna Gastronómica (Guadalajara) : 18 €, cocido completo de martes a viernes.

: 18 €, cocido completo de martes a viernes. Mesón Alcarreño (Guadalajara) : 13,50 €, cocido completo miércoles y viernes.

: 13,50 €, cocido completo miércoles y viernes. Taberna Primigenia (Guadalajara) : 18 €, cocido completo con pan, bebida y postre o café, los jueves.

: 18 €, cocido completo con pan, bebida y postre o café, los jueves. Montemar (Guadalajara) : 13,90 €, se sirve los martes.

: 13,90 €, se sirve los martes. Asador La Nouba (Guadalajara) : 20,90 €, cocido completo lunes y viernes.

: 20,90 €, cocido completo lunes y viernes. Casa Miguelín (Guadalajara) : 16 €, se sirve los jueves.

: 16 €, se sirve los jueves. La Curva (Guadalajara) : 18 €, cocido completo los miércoles.

: 18 €, cocido completo los miércoles. La Vera (Guadalajara) : 15 €, cocido completo miércoles, sábado y domingo.

: 15 €, cocido completo miércoles, sábado y domingo. Restaurante Las Llaves (Marchamalo) : 38 €, cocido completo todos los jueves y viernes.

: 38 €, cocido completo todos los jueves y viernes. K’Nano (Caspueñas) : 18 €, cocido completo jueves, viernes, sábado y domingo.

: 18 €, cocido completo jueves, viernes, sábado y domingo. Restaurante Dulce Pecado (Torrejón del Rey) : 13,90 €, cocido completo los martes.

: 13,90 €, cocido completo los martes. Restaurante Princesa Elima (Brihuega) : 16 €, cocido completo con una bebida los jueves.

: 16 €, cocido completo con una bebida los jueves. El Kiosko de la Alameda (Brihuega) : 25 €, cocido completo lunes y viernes.

: 25 €, cocido completo lunes y viernes. Agaponi (El Casar) : 15 € los jueves (cocido completo a la leña), 20 € por encargo.

: 15 € los jueves (cocido completo a la leña), 20 € por encargo. Montealvar Golf (Monasterio de Alcohete) : 19 €, se sirve los viernes.

: 19 €, se sirve los viernes. Restaurante Lino (Mondéjar) : 25 €, se sirve sábados y domingos.

: 25 €, se sirve sábados y domingos. Restaurante Dávalos (Guadalajara) : cocido completo, precio por confirmar.

: cocido completo, precio por confirmar. Casa de Comidas A la Finca (Villaviciosa de Tajuña) : 30 €, cocido completo los domingos.

: 30 €, cocido completo los domingos. El Rincón de La Espe (Albalate de Zorita): 30 €, cocido completo sin pan ni bebida los sábados.

Cocido del restaurante Dávalos. Rutadelcocidoguadalajara.com

Con esta primera 'Ruta del Cocido', Guadalajara aspira a consolidar un turismo gastronómico de cuchara y convertirlo en una forma de reivindicar la cocina alcarreña.