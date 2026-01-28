Guadalajara estrena su primera 'Ruta del Cocido': 27 restaurantes, sorteos y un solo ganador por votación popular
Este recorrido gastronómico se celebrará del 30 de enero al 15 de febrero.
La moda del cocido llega a Guadalajara. Del 30 de enero al 15 de febrero, hasta 27 restaurantes de la capital y la provincia alcarreña ofrecerán sus versiones de este querido plato tradicional dentro de la I Ruta del Cocido de Guadalajara.
Este recorrido gastronómico impulsado por la entidad 'Qué Rico España' en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara y la Federación Provincial de Turismo y Hostelería nace con el objetivo de situar a esta provincia castellanomanchega dentro del mapa nacional del cocido y votar por el mejor de Guadalajara.
El formato es sencillo: los comensales solo tienen que reservar, disfrutar de alguno de los cocidos de la Ruta y conservar su ticket para participar en la votación popular a través de un código QR presente en la cartelería y en los establecimientos.
Una vez valoren el cocido, entrarán automáticamente en el sorteo de una invitación de una comida "para ti y 10 amigos en el restaurante más votado", explican en la página web de la ruta. Además, se rifarán 10 delantales oficiales de la I Ruta del Cocido de Guadalajara
Un mes después de finalizar el concurso, se celebrará la entrega de premios y se realizará el sorteo del premio y los delantales. A continuación, se recoge el listado de los 27 restaurantes participantes con el precio de su cocido y los días de servicio:
- Taberna Onuba (Guadalajara): 20 €, cocido completo sin postre, pan ni bebida, de lunes a sábado.
- La Mejillonería (Guadalajara): 21 €, cocido completo todos los días.
- El Velero de Pacheco (Guadalajara): 16 €, se sirve los martes.
- Al Mateo Bar (Guadalajara): 15 €, cocido completo los jueves.
- La Manduca (Guadalajara): 20 €, cocido completo sin postre ni bebida, los lunes.
- MarlascaXchef (Guadalajara): 14 €, cocido completo los lunes, miércoles y jueves.
- La Duquesa (Guadalajara): 20 €, cocido completo sin postre, lunes, martes, jueves y viernes.
- El Gusto Cocina de Autor (Guadalajara): 18 €, cocido completo los martes.
- El Buen Vivir – Taberna Gastronómica (Guadalajara): 18 €, cocido completo de martes a viernes.
- Mesón Alcarreño (Guadalajara): 13,50 €, cocido completo miércoles y viernes.
- Taberna Primigenia (Guadalajara): 18 €, cocido completo con pan, bebida y postre o café, los jueves.
- Montemar (Guadalajara): 13,90 €, se sirve los martes.
- Asador La Nouba (Guadalajara): 20,90 €, cocido completo lunes y viernes.
- Casa Miguelín (Guadalajara): 16 €, se sirve los jueves.
- La Curva (Guadalajara): 18 €, cocido completo los miércoles.
- La Vera (Guadalajara): 15 €, cocido completo miércoles, sábado y domingo.
- Restaurante Las Llaves (Marchamalo): 38 €, cocido completo todos los jueves y viernes.
- K’Nano (Caspueñas): 18 €, cocido completo jueves, viernes, sábado y domingo.
- Restaurante Dulce Pecado (Torrejón del Rey): 13,90 €, cocido completo los martes.
- Restaurante Princesa Elima (Brihuega): 16 €, cocido completo con una bebida los jueves.
- El Kiosko de la Alameda (Brihuega): 25 €, cocido completo lunes y viernes.
- Agaponi (El Casar): 15 € los jueves (cocido completo a la leña), 20 € por encargo.
- Montealvar Golf (Monasterio de Alcohete): 19 €, se sirve los viernes.
- Restaurante Lino (Mondéjar): 25 €, se sirve sábados y domingos.
- Restaurante Dávalos (Guadalajara): cocido completo, precio por confirmar.
- Casa de Comidas A la Finca (Villaviciosa de Tajuña): 30 €, cocido completo los domingos.
- El Rincón de La Espe (Albalate de Zorita): 30 €, cocido completo sin pan ni bebida los sábados.
Con esta primera 'Ruta del Cocido', Guadalajara aspira a consolidar un turismo gastronómico de cuchara y convertirlo en una forma de reivindicar la cocina alcarreña.