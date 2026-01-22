Un pueblo de Guadalajara adopta nueve bisontes para limpiar el monte: "Un 30 % de lo que comen es madera"

Los nueve ejemplares de bisonte europeo que han llegado a El Recuenco (Guadalajara).

¿Quién cuida y limpia los montes? Una cuestión que resuena cada año en España y que el pasado verano de 2025 sonó con más fuerza tras calcinarse 354.005,11 hectáreas, el peor dato del país en las últimas décadas en materia de incendios forestales.

Una problemática que ha puesto sobre la mesa la vuelta del bisonte europeo (Bison bonasus) a la Península Ibérica como herramienta de gestión forestal y que ha abierto un debate científico y social sobre sus límites y riesgos.

En mitad de esta tormenta, la pequeña localidad de El Recuenco (Guadalajara) ha adoptado nueve bisontes, cinco hembras y cuatro machos procedentes de una finca de Segovia y que antes pasaron por Polonia y Países Bajos. El alcalde, Enrique 'Kike' Collada atiende a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y explica que vivirán en 400 hectáreas de monte público, estarán monitorizados con GPS y atención veterinaria.

Los nueve ejemplares de bisonte europeo en El Recuenco (Guadalajara).

"El lunes los trajimos. Son otra posibilidad para prevenir incendios y gestionar el bosque, como las cortas de leña", apunta Kike.

Esta iniciativa forma parte de un proyecto de investigación de la Fundación Española de Renaturalización (Rewilding Spain) que junto a la Universidad de Manchester, la del País Vasco y el centro ECONOVO (Universidad de Aarhus) analizarán los niveles de estrés y efectos sobre la vegetación de los mamíferos.

Paraje forestal que pertenece al término forestal de El Recuenco.

Para el regidor de este pueblo de apenas 80 vecinos, la conservación no puede consistir en abandono. "Nos van a ayudar mucho para abrir el monte y recuperar pastizales porque un 30 % de lo que comen es madera, frente a otros animales", resalta.

En una reciente entrevista concedida a este diario, Kike explicaba que el término municipal de El Recuenco abarca un monte de 7.000 hectáreas: "Es impresionante todo lo que hay que gestionar", subrayaba.

Bison bonasus

El bisonte europeo es el mamífero terrestre de mayor tamaño del viejo continente y el último gran bóvido salvaje que sobrevive. Históricamente, estableció su hábitat en los bosques de la Europa oriental y central (Polonia, Bielorrusia, Países Bajos, entre otros). Se extinguió a comienzos del siglo XX y, tras varios programas de cría y reintroducción, ha permanecido, aunque sigue catalogado como especie "casi amenazada".

Un estudio liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) afirma que el bisonte consume más gramíneas que los ciervos o gamos y que alrededor del 52 % de los fragmentos vegetales en sus heces son plantas leñosas.

Pese a que diversos proyectos y estudios señalan la buena acogida del bisonte a las condiciones mediterráneas, críticos como el zoólogo y biólogo Carlos Nores cuestionan esta introducción como una solución mágica para los incendios y alertan del riesgo de alojar un animal parcialmente invasor.

"Esto no es tener unos bisontes para que El Recuenco sea un parque de atracciones", aclara el alcalde e insiste en que es una alternativa en un momento en que "tenemos que invertir muchos recursos que no siempre tenemos".

Defiende que esta adopción de nueve ejemplares les permitirá estudiar de forma rigurosa si funciona y "quizás pueda servir de ejemplo a otros montes que hoy están abandonados y son un polvorín", concluye.