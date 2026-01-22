La Justicia insta a la Junta a rehabilitar de forma "inminente" el Fuerte de San Francisco: "Buena noticia para Guadalajara"

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha instado a la Junta de Comunidades a ejecutar de forma "inminente y completa" la sentencia dictada en 2018 que obliga a la Administración regional a rehabilitar la totalidad de edificios que conforman el complejo de Fuerte de San Francisco de Guadalajara.

Además, se les obliga a dotarlos de los usos dotacionales y culturales que determine la ciudad. Esta decisión deriva del acuerdo de cesión recogido en el Proyecto de Singular Interés firmado entre el Ministerio de Defensa, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara.

En este se estableció que la Junta se beneficiaría de los ingresos obtenidos por la venta de los terrenos en los que finalmente se construyeron viviendas, a cambio de entregar a la ciudad las naves de Fuerte rehabilitadas y con uso definido.

El acto judicial ha sido dado a conocer este jueves en rueda de prensa por el portavoz de Aike, Jorge Riendas, acompañado por la concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Guadalajara, Susana Martínez.

Licitación de obra

Riendas ha subrayado que el tribunal fija plazos concretos para el cumplimiento de la sentencia y ha calificado la resolución de "contundente" y de "una buena noticia para la ciudad".

En concreto, el TSJCM concede un mes de plazo a la Junta para iniciar la licitación de las obras de rehabilitación de las naves de cerrajería, destinadas al proyecto de escuelas municipales, y de la nave de Forja, donde estaba prevista la implantación de una biblioteca.

Asimismo, otorga otro mes para iniciar los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles situados en la plaza Bejanque número 9, correspondientes a las antiguas viviendas del personal que trabajaba en el Fuerte, así como para licitar la demolición de aquellos inmuebles incompatibles con el planeamiento urbanístico.

El auto fija además un plazo de cuatro meses para la redacción de los proyectos de rehabilitación del resto de edificios del complejo, que deberán destinarse a usos deportivos y culturales, tal y como se estableció en el acuerdo suscrito en diciembre de 2010.

Por último, concede seis meses a la Junta para llevar a cabo las actuaciones necesarias que permitan subsanar las deficiencias detectadas en los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) que resultaron desfavorables.

Incumplimientos

La resolución judicial también requiere que, en el plazo de diez días, se identifique a la autoridad o funcionario responsable de impulsar y culminar las actuaciones ordenadas.

"Ya va siendo hora de que se exijan responsabilidades", ha señalado Riendas, quien ha advertido de que el incumplimiento de lo establecido podría conllevar la imposición de multas coercitivas y la deducción de testimonio para exigir responsabilidades penales.

Aunque el auto no es firme y existe un plazo de cinco días para presentar recurso, el portavoz de Aike ha confiado en que la Junta no recurra la decisión judicial. "Presentar ese recurso significaría que no se quiere hacer absolutamente nada aquí", ha afirmado.

Sentencia judicial

Por su parte, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, ha expresado su deseo de que "acabe el incumplimiento, el sectarismo, la manipulación y la burla de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha" y ha considerado que se trata de un auto "muy contundente" que obliga a cumplir una sentencia que, a su juicio, "nunca se cumplió".

Desde el Gobierno regional, el delegado de Educación y Cultura de la Junta en Guadalajara, Ángel Fernández Montes, ha señalado, a preguntas de los medios, que "las resoluciones judiciales están para cumplirlas" y que se llevarán a cabo conforme a lo que marquen los tribunales.

Asimismo, fuentes de la Junta han indicado a Efe que la Consejería de Fomento, competente en este asunto, está estudiando el auto y que en los próximos días se adoptará una decisión al respecto.