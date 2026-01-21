El mirador secreto de Guadalajara que está de moda: un balcón natural con vistas únicas al Alto Tajo

Castilla-La Mancha guarda parajes naturales impresionantes desconocidos por el gran público. En la provincia de Guadalajara, un mirador se ha consolidado en 2026 como un destino de moda para el senderismo y la fotografía por ofrecer una panorámica única sobre el cañón del río Tajo y la desembocadura del río Gallo.

Se trata del mirador del Castillo de Alpetea, un balcón natural a 1.260-1.270 metros de altitud en el núcleo del Parque Natural del Alto Tajo, concretamente dentro del término municipal de la localidad de Villar de Cobeta.

A pesar del nombre, el visitante no encontrará un castillo al uso, sino una meseta rocosa que recuerda a una fortaleza recortada sobre el horizonte.

Restos en el mirador del Castillo de Alpetea (Guadalajara). Alto-tajo.com

Rodeando el mirador, permanecen restos de construcciones defensivas equipadas con nidos de ametralladoras levantadas durante la guerra civil española que se levantaron para controlar el paso por el Tajo.

Del "castillo" se ha reconstruido parcialmente una trinchera en zigzag, así como un monolito con las rocas que formaban parte de dichas edificaciones bélicas.

El punto de inicio habitual se localiza saliendo en coche desde Villar de Cobeta por la CM-2113 en dirección al Puente de San Pedro, donde un desvío por una pista de tierra conduce hasta una explanada que funciona como aparcamiento.

Desde dicha llanura, la ruta más sencilla para acceder al mirador se realiza a pie y recorre unos 1,5 kilómetros hasta el borde del acantilado.

Vistas del mirador. Alto-tajo.com

El camino, catalogado como de dificultad baja por la plataforma Wikiloc, se mueve por el collado con suaves subidas y bajadas, aunque en algunos tramos discurre relativamente cerca del borde y conviene extremar la precaución.

Una vez llegas, las vistas cortan la respiración. A un lado se abre el valle del río Gallo y sus paredes abruptas; al otro, el Puente de San Pedro y la confluencia con el Tajo.

Además, se suman otros enclaves reconocibles del Alto Tajo como cascadas y grandes meandros. Es común contemplar el vuelo de buitres leonados y alimoches a muy poca distancia.

​Todo ello convierte al Castillo de Alpetea en un mirador "con vistas de pájaro" sobre uno de los paisajes más espectaculares de Castilla-La Mancha.