Kike, el alcalde de 28 años que busca vecinos para su pueblo en Guadalajara: "Antes que cobrar, prefiero más recursos"

Entre la Serranía de Cuenca, la Alcarria y el Alto Tajo se abre paso El Recuenco (Guadalajara), un pequeño pueblo de apenas 80 vecinos que se ha convertido en un ejemplo de la lucha contra la despoblación en la España vaciada y cuyo alcalde, un joven ingeniero informático de 28 años, se ha convertido en un fenómeno en redes sociales.

Él es Enrique Collada, un chico que no creció en el pueblo que hoy gobierna. Durante años, Recuenco fue para "Kike" el típico lugar de fin de semana, verano, fiestas y desconexión más que su oficina de trabajo.

"Yo nunca había vivido aquí, es el pueblo de mi abuelo y mi padre", explica en conversaciones con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El tiempo y su implicación en asociaciones juveniles y en el proyecto 'Rumbo Rural' cambiaron su mirada. "Te das cuenta de que faltan muchas cosas y que solo podrás disfrutar de este lugar si sigue habiendo gente", confiesa.

Su entrada en política municipal no se explica por una carrera en un partido, sino por una ausencia de relevo. El equipo de gobierno socialista encabezado por la regidora María del Pilar Blanco Chacón decidió no continuar y nadie parecía dispuesto a presentarse a los comicios de mayo del 2023.

Una foto personal de Enrique.

"Le dije a una amiga que si nos presentábamos y dijimos: Bueno, pues para adelante, nos toca gobernar a nosotros ahora", recuerda.

Una decisión que generó una oposición inesperada para él. "Los que no te aprecian no quieren que te presentes y los que sí te quieren tampoco", reseña entre risas. Para Collada no tiene sentido hablar del futuro del pueblo si nadie está dispuesto a dar el paso.

Enrique estudió ingeniería informática y de telecomunicaciones en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y logró graduarse en 2019. Tras sus primeros pasos como ingeniero en el mercado laboral, el espíritu vocacional de servicio público llamó a su puerta.

Vista aérea de El Recuenco.

"Me fui de mi empresa y me di de alta de autónomo para poder vivir en El Recuenco", señala. Los ingresos económicos de Kike provienen exclusivamente de su trabajo fuera del Ayuntamiento porque el cargo de alcalde no está remunerado.

"Probablemente si se cobrase, hay muy pocos vecinos y es fácil ganar las elecciones; entonces es posible que los incentivos de cierta gente fueran intereses económicos", razona, a lo que añade: "Antes que cobrar prefiero que nos den más recursos para tener más profesionales que ayuden a gestionar todo esto".

La fórmula de "sueldo cero" limita quién puede dedicarse a la política municipal y dificulta la compatibilidad laboral. "Aunque parezca que hay pocas personas, hay muchos retos de urbanismo, de medioambiente y demás. Tenemos un monte de 7.000 hectáreas y es impresionante todo lo que hay que gestionar", aclara.

Rincones de este pueblo de la provincia de Guadalajara.

A las altas estancias de la política nacional, este joven alcalde de 28 años pide amoldar las leyes, pensadas muchas veces para la gran ciudad, a las zonas rurales. "No puedes hacer una normativa que sea igual para un pueblo de costa que de montaña", critica.

Enrique considera que quienes se encargan de la despoblación conocen bien los diagnósticos, pero el problema se diluye al cruzarse con otras áreas como medioambiente, hacienda o servicios públicos.

Una de las losas que reducen el crecimiento de pueblos como El Recuenco es la falta de oportunidades laborales. Sin embargo, Collada cree que ese juicio se da porque "solo se tiene en cuenta el empleo por cuenta ajena".

En este sentido, pone el foco en la falta de emprendimiento entre la población nacional. "En casi todos los pueblos de aquí quienes suelen emprender son inmigrantes del este de Europa o de Latinoamérica", apunta.

Ermita de El Recuenco.

Esa mentalidad de muchos españoles que buscan un contrato choca con la realidad de las comarcas rurales donde el trabajo pasa por montar un proyecto propio e independiente. Quizás la falta de estructuras e incentivos ocultan el emprendimiento como una opción digna y posible.

La vivienda es otro de los puntos críticos del futuro rural. Kike lo resume con una frase tajante que repite como una advertencia: "O conseguimos sacar más vivienda o los pueblos será urbanizaciones que abrirán los fines de semana".

No se refiere solo a segundas residencias, sino a casas vacías cuyos propietarios —o herederos— se han desentendido del estado de conservación, generando un problema de seguridad e impidiendo que nuevas familias puedan instalarse.

Frente a quienes solo plantean sanciones, apuesta por fórmulas de incentivos y soluciones "llave en mano" para que la administración pueda rehabilitar casas y ponerlas en alquiler. "Hay que buscar soluciones y entender que el problema no lo tiene solo ese propietario, sino el pueblo entero", defiende.

Gracias a las redes sociales, Kike ha puesto a su municipio en el foco de muchos usuarios digitales. En TikTok e Instagram se ha convertido en uno de los alcaldes más visibles de la España rural y sus vídeos suman ya millones de visualizaciones.

Su labor contra la despoblación y su manera de acercar la política local ha sido reconocida internacionalmente como 'Político del Año 2025'.

En sus grabaciones cuenta de forma desenfadada sus labores en el consistorio local, cómo se tramita una licitación o qué problemas concretos tiene el pueblo. Detrás de ese tono cercano y pedagógico Enrique busca que la gente joven entienda que la política local importa.

Cuando piensa en El Recuenco dentro de diez años, Collada no se imagina volver a tener cientos de vecinos. "La humanidad nunca va para atrás", reconoce. Se conforma con mantener el pueblo y crecer lo suficiente como para superar, al menos, el centenar de habitantes, una cifra clave para consolidar servicios básicos como la ayuda a domicilio, un bar, un consultorio médico, una escuela y mayor acceso al transporte público.

Para lograrlo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha proyectos como el pastoreo natural para reducir el riesgo de incendios y gestionar el monte cuya situación de abandono "es tremenda", lamenta.

"Estamos luchando también para ver si conseguimos que se instalen varios ganaderos", resalta. En el apartado turístico, un inversor ha presentado un proyecto de un resort-hotel que se encuentra en plena tramitación y que supondría un antes y un después para la localidad.

Mientras muchos municipios reconocen estar atrapados en una espiral de caída libre, Enrique y El Recuenco pueden decir que han conseguido crecer "un poquito" a base de vocación, innovación y visibilidad en redes sociales.