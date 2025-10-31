La Diputación de Toledo modifica el Presupuesto para reforzar el Consorcio de Incendios con más de un millón de euros

El pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado este viernes por unanimidad una modificación del Presupuesto de este año por valor de 1.050.000 euros para garantizar la operatividad del Consorcio de Extinción de Incendios. Se llevará a cabo mediante suplemento de crédito, a propuesta de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Especial de Cuentas.

La medida responde a la solicitud del presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo (CPEIS), por el incremento de las retribuciones derivadas de bajas laborales y al aumento de dotaciones en los parques de Illescas, Santa Olalla y Talavera de la Reina.

El Consorcio afronta un aumento de los gastos corrientes en bienes y servicios, especialmente en el mantenimiento y reparación de vehículos, y en la adquisición de equipamiento especial y material de seguridad necesario para el trabajo diario de los bomberos.

Por ello, el pleno aprueba esta modificación de crédito para garantizar la cobertura de estas obligaciones inaplazables hasta el cierre del ejercicio. La financiación procede del remanente de tesorería para gastos generales derivado de la liquidación del presupuesto de 2024.

Además, incluye la aprobación inicial del expediente y su exposición pública durante 15 días hábiles para la presentación de reclamaciones.

Más asuntos

Por otro lado, el pleno de la Diputación ha dado luz verde al cambio de finalidad de parte de la aportación concedida al Consorcio, prevista en un primer momento en el Presupuesto para destinar 108.500 euros a gasto corriente.

Esta modificación permitirá reforzar las partidas destinadas a seguridad y mantenimiento del servicio, una vez ejecutadas las inversiones previstas durante el ejercicio.

Por último, se ha autorizado la transferencia del capítulo de inversiones de gastos corrientes en bienes y servicios del Presupuesto del Consorcio, instándolo a "tramitar la correspondiente modificación de crédito interna".