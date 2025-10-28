El Ayuntamiento de Guadalajara da un paso adelante en la construcción del nuevo parque de bomberos

El Ayuntamiento de Guadalajara ha dado luz verde al expediente de contratación de las obras de la fase 2 del nuevo Parque Municipal de Bomberos. Un proyecto con un presupuesto estimado de 8.024.301,11 euros, desglosado en fase I con 4.631.595 euros, modificado a 608.783,30 euros, y en fase II con 2.783.922,57 euros.

El acuerdo contempla la tramitación mediante procedimiento abierto, la aprobación del pliego de cláusulas administrativas y la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La obra de la nueva fase consistirá en la ejecución de la torre de entrenamiento de los bomberos, el laberinto subterráneo, la perrera, así como la parte de urbanización interior que resta de la parcela, incluyendo el vallado perimetral completo de la misma.

Permitirá avanzar hacia la plena operatividad del nuevo parque y dotar al servicio de bomberos de unas instalaciones "modernas y adaptadas a las necesidades actuales de la ciudad".

Ampliación primera fase

Durante la Junta de Gobierno Local también se ha aprobado la ampliación del plazo para la ejecución de la fase I hasta el 1 de diciembre de 2025, a solicitud de la empresa adjudicataria.

Por otro lado, se ha dado luz verde a la instalación de un proyecto de autoconsumo fotovoltaico en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Guadalajara.