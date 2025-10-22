Impresionante hallazgo durante las obras de una nueva residencia en Guadalajara: un cementerio de hace 500 años

Las obras de la nueva residencia 'Los Olmos' de Guadalajara, en el antiguo hospital Ortiz de Zárate, han destapado restos de un cementerio del siglo XVI. Unos restos humanos que podrían ser del antiguo convento mercedario que hubo en el siglo XVI.

Así lo ha expresado este miércoles Francisco Sánchez León, autor del proyecto y director de obra, durante la visita acompañando a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

"Se trata de restos muy bien conservados. No obstante, los hallazgos están retrasando ligeramente las obras, por lo que se está trabajando en otras zonas como en la parte exterior de la fachada del edificio", ha afirmado.

Obra "muy importante"

Por su parte, la consejera ha indicado que no solo realiza una visita a unas obras "muy importantes" sino que lo hace "con el Colegio de Arquitectos en la Semana de la Arquitectura, donde el lema a nivel estatal es 'La arquitectura que cuida'".

"Este edificio refleja claramente lo que queremos llevar a cabo para mejorar la calidad de vida de la gente", ha expresado, a la vez que ha detallado que la residencia de mayores Los Olmos cuenta con 120 plazas que están divididas en distintas unidades convivenciales.

"Se trata de una obra compleja, porque hay una parte nueva y una parte de restauración", ha sentenciado García Torijano.