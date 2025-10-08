El bonito 'pueblo de las cascadas' que es el más rico de Guadalajara: sus vecinos ganan de media casi 37.000 €

Por segundo año consecutivo, Trillo se alza con el título del municipio más rico de la provincia de Guadalajara, superando una vez más a los pueblos del Corredor del Henares que aglutinan una gran prosperidad económica por su cercanía a Madrid.

Según los recientes datos publicados por la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio fiscal de 2023, la renta bruta media de los vecinos de Trillo se sitúa en 36.919 euros.

Esa cifra no solo coloca a Trillo en la cúspide provincial, sino que lo posiciona como el segundo municipio con la renta más alta de Castilla-La Mancha, solo por detrás de Pepino (Toledo) y sus 38.282 euros.

La central nuclear de Trillo (Guadalajara)

El "motor" detrás de esta riqueza es en gran medida su central nuclear llamada 'Cerrillo Alto' situada junto al río Tajo que genera cerca de 1.300 empleos en su área de influencia y es un importante foco de desarrollo económico.

El ranking de los cinco municipios con mayores ingresos en la provincia según las declaraciones de IRPF de 2023 lo completan:

Trillo - 36.919 euros. Cabanillas del Campo - 35.968 euros. El Casar - 35.494 euros. Valdeaveruelo - 34.468 euros. Chiloeches - 33.071 euros.

La renta media de Castilla-La Mancha en 2023 se quedó en 26.399, lo que supone un aumento de 1.000 euros respecto al año anterior. A pesar de la notoria subida, la región es la tercera comunidad autónoma con la renta más baja de España, solo por delante de Extremadura (23.419 euros) y Andalucía (26.065 euros).

El pueblo de las cascadas

Más allá del dinero, Trillo es conocido por sus preciosas cascadas que se forman en pleno núcleo urbano. El río Cifuentes atraviesa gran parte del centro del municipio y a su alrededor se han conformado cascadas creando "un espectáculo natural único y que te dejará sin palabras".

Cascada en Trillo, Guadalajara. iStock

De todas ellas, destaca la del Chorreón, que tiene una caída de más de 15 metros de altura. Estos saltos de agua concluyen en la desembocadura del Cifuentes en el Tajo. Junto a las cascadas, se encuentra la Casa de los Molinos, el edificio más antiguo del pueblo que hoy funciona como un centro de interpretación.

Trillo es mucho más que agua, su patrimonio incluye el imponente puente sobre el Tajo del siglo XVI, los restos del monasterio cisterciense de Santa María de Óvila y la iglesia de la Asunción. Además, si buscas una relajación absoluta, el Real Balneario Carlos III dispone de aguas termales mineromedicinales.

Esto no es todo, en cuanto a deporte al aire libre, los senderos te llevan hasta las Tetas de Viana, dos cerros gemelos declarados Monumento Natural con vistas espectaculares de la zona. Los más aventureros tienen opciones de piragüismo, rutas BTT y circuitos de tirolinas.