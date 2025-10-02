Núñez exige que Page explique en las Cortes la "nefasta" gestión del incendio de Guadalajara: "Se ha dedicado a opacarlo"

El presidente del Partido Popular (PP) en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido la comparecencia en las Cortes del presidente regional, Emiliano García-Page, para que dé cuenta de la "nefasta" gestión del incendio del Pico del Lobo (Guadalajara) que ha arrasado más de 3.000 hectáreas de terreno forestal, 400 de ellas correspondientes a la provincia de Segovia.

Durante una rueda de prensa en la sede provincial de su partido en Guadalajara, Núñez ha felicitado a los equipos de extinción, tanto de la región como de la UME y de la Comunidad de Madrid, “por la labor titánica realizada, a pesar de la falta de medios, de recursos humanos y de planificación", y ha lamentado que Page haya estado "más preocupado de opacar el incendio que de apagarlo”.

Núñez ha recordado que ya en 2005, cuando se produjo el grave incendio en Riba de Saelices, el actual presidente formaba parte del Ejecutivo autonómico como vicepresidente, y ha subrayado que “entonces, y ahora, la respuesta socialista ha sido deficiente y negligente”, ha apuntado el PP en una nota de prensa.

De igual modo, ha lamentado la "falta de información y transparencia" del Gobierno regional en relación con la actitud de la Comunidad de Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso "nos ha mantenido informados en todo momento de la evolución del incendio”.

En cuanto a la gestión de esta emergencia, ha señalado que “los sindicatos, los profesionales y los propios agentes implicados en la extinción han denunciado públicamente la mala gestión política del PSOE”, por lo que ha acusado al Ejecutivo autonómico de “haber llegado tarde y no haber tomado decisiones cruciales en los primeros momentos”.

Solicitud de comparecencia

Atendiendo a todos estos motivos, ha anunciado que el PP ha registrado la solicitud de comparecencia de Page en el Parlamento regional con el objetivo de que "explique cómo, cuándo y por qué se tomaron, o no se tomaron, determinadas decisiones que han marcado la gestión de este incendio”.

“El presidente debería haber dado el paso de motu proprio y liderar la explicación de lo sucedido, porque la transparencia es un mandato democrático, ya que, si no lo hace, demuestra que asume como propias todas las decisiones de su consejera, a la que ni ha cesado ni ha reprochado públicamente su gestión”, ha insistido Núñez.

Por último, el presidente del PP regional ha recordado la ausencia de Page en el debate parlamentario sobre la gestión de la DANA de 2023, y le ha instado a “rectificar” y a comparecer en esta ocasión, ya que “los vecinos de Guadalajara y de toda Castilla-La Mancha merecen conocer la verdad”.