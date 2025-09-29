UGT denuncia a una empresa hostelera de Guadalajara: jornadas de 12 horas diarias y sin descanso semanal

La Inspección de Trabajo ha abierto acta de infracción e impuesto una sanción a la empresa Damayou Hostelería de Guadalajara por incumplir dos obligaciones básicas: el registro de jornada laboral y el abono de los pluses de nocturnidad.

La actuación responde a la denuncia prestada por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, que viene alertando de las condiciones precarias en buena parte del sector de la hostelería de la provincia.

En su denuncia, el sindicato señala que, además de la falta de registro horario y de pago del plus de nocturnidad, los trabajadores y trabajadoras de esta empresa realizan jornadas que alcanzan 12 horas diarias y hasta 14 horas en fines de semana, con un único día de descanso semanal.

Esta situación, advierte UGT, no solo incumple la normativa laboral vigente, sino que tampoco se compensa en salario ni en tiempo de descanso.

Control horario

La organización sindical denuncia también que las vacaciones anuales se limitan a 26 días naturales, por debajo de lo estipulado en el convenio, y que los festivos trabajados no se compensan como marca la norma.

Si bien la sanción impuesta solo se centra en la ausencia de registro de jornada y en la falta de pago del plus de nocturnidad, al no existir control horario podrían estarse encubriendo horas extraordinarias, la Inspección de Trabajo ha requerido además a la empresa que garantice el descanso semanal, compense los festivos trabajados y facilite ropa laboral a la plantilla.

Plus nocturnidad

UGT recuerda que el plus de nocturnidad, que supone un incremento salarial del 25% para las horas trabajadas entre las 22:00 y las 6:00, es uno de los incumplimientos más frecuentes en la hostelería de Guadalajara.

"Es una práctica muy extendidas en el sector, junto a la inexistencia de registros de jornada, lo que permite ocultar horas extraordinarias que ni se pagan ni se compensan", ha subrayado el sindicato.

El sindicato insiste en que, aunque el convenio colectivo no permite horas extra, sigue recibiendo numerosas denuncias de empleados y empleadas que realizan prolongaciones de jornada sin ningún tipo de compensación.

Desde mayo de 2019 es obligatorio que todas las empresas dispongan de un registro horario, una exigencia que, según UGT, sigue sin cumplirse en gran parte de la hostelería provincial.

Con esta nueva sanción, UGT Castilla-La Mancha vuelve a poner el foco en la necesidad de reforzar la vigilancia laboral en un sector donde la precariedad y los incumplimientos normativos continúan siendo una constante.