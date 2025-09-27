Varios pueblos de Guadalajara se quedan sin UVI durante 12 horas: el médico tuvo que ir al incendio del Pico del Lobo

El sindicato UGT ha denunciado este sábado que la localidad de Torremocha del Campo y su comarca, en la provincia de Guadalajara, se quedaron una vez más este viernes durante horas sin una UVI móvil operativa.

La situación se produjo cuando la unidad tuvo que desplazarse al incendio forestal del Pico del Lobo, declarado en la Sierra Norte, permaneciendo fuera de servicio cerca de 12 horas.

Según han explicado, el vehículo regresó posteriormente a su base, aunque lo hizo sin médico, ya que el facultativo se quedó en el dispositivo contra el fuego como preventivo.

UGT ha advertido de que este no es un hecho aislado, sino que "se repite en demasiadas ocasiones" en diferentes zonas de la provincia, dejando a la población sin cobertura en transporte sanitario.

El sindicato ha subrayado que "no se pueden utilizar los recursos propios de la provincia para cubrir o atender otras cuestiones como incendios, traslados interhospitalarios…", y ha reclamado más medios para garantizar la asistencia en Guadalajara.