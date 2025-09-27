Núñez acusa a Page de intentar "tapar" el incendio de Guadalajara y denuncia una "gestión negligente"

Emiliano García-Page, este viernes en el centro de mando del incendio de la Sierra Norte de Guadalajara. JCCM

El incendio forestal que arrasa el paraje del Pico del Lobo, en la Sierra Norte de Guadalajara, continúa activo y sin control tras seis días, habiendo calcinado ya más de 2.000 hectáreas de gran valor ecológico y paisajístico.

El fuego, declarado en el punto más alto de Castilla-La Mancha, obligó este viernes a declarar el Nivel 2 de emergencia, evacuar a los pequeños núcleos de Peñalba de la Sierra y La Cabida y solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Ante la magnitud de la catástrofe, el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha endurecido sus críticas contra la Junta, calificando la gestión de "negligente" y exigiendo la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

La diputada regional del PP, Itziar Asenjo, ha asegurado en una nota de prensa este sábado que la voracidad del incendio "se podía haber evitado" si se hubiera actuado con rapidez y con medios suficientes desde el principio.

"Estamos ante un incendio que podría haberse quedado en nada y que, sin embargo, ha arrasado un referente medioambiental de esta región", ha afirmado.

Menos efectivos

Asenjo ha denunciado que la desactivación de retenes respecto a los disponibles en verano alcanzaba hasta un 70 % en Guadalajara el día que se declaró el incendio, dejando operativos solo el 29 % de los medios disponibles en la provincia. "Mientras el Pico del Lobo se quemaba, los equipos más cercanos fueron destinados a labores de prevención y desbroce. La falta de medios es clara", ha sentenciado.

Itzias Asenjo.

La parlamentaria también ha señalado errores de coordinación, apuntando que el fuego "se detectó a las 05:38 horas, dos horas antes de la versión oficial, con fallos en el 112 y falta de cartografía adecuada".

Además, ha tachado de "vergonzoso" que la consejera Gómez respondiera a las críticas diciendo que "algunos se erigen en gurús y no tienen ni idea". "Más idea tienen los profesionales que están al pie del cañón apagando incendios que ella y que el delegado de Desarrollo Sostenible", ha replicado Asenjo.

Page, Gómez y otras autoridades, este viernes en la zona del incendio. JCCM

La diputada ha recordado, además, que este verano la propia Gómez defendía que los políticos no debían acudir a los incendios, mientras "ayer cambiaron de opinión y se presentaron en Campillo de Ranas, no solo ella, sino también el presidente Page y otros cargos del PSOE. Está claro que fueron para tapar su pésima gestión en el incendio que comenzó hace seis días".

Críticas de Núñez

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha secundado las críticas en redes sociales, acusando a Emiliano García-Page de estar más preocupado en "tapar y opacar" la situación que en activar los servicios de extinción necesarios. "La gestión negligente siempre tiene consecuencias, y aquí las vivimos con especial intensidad", ha añadido.

Gracias, presidenta, por el interés y por la colaboración de la Comunidad de Madrid en este fuego que asola desde hace días una zona de alto valor natural de Castilla-La Mancha.



Lamentablemente, @garciapage ha estado más preocupado durante la semana en tapar y opacar este… https://t.co/FMg0eZynoP — Paco Núñez (@paconunez_) September 27, 2025

Lo ha hecho en respuesta a un tuit de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que el incendio "no parece interesar mucho", destacando el trabajo de los equipos de extinción de la Comunidad de Madrid en la zona.

"Desde el PP exigimos responsabilidades. También lo haremos en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde pediremos la entrega de todas las llamadas al 112, de toda la documentación y de las explicaciones oportunas sobre la gestión de este incendio, tanto de la consejera como del delegado provincial. El Gobierno de Page debe asumir su responsabilidad en esta catástrofe que se podría haber evitado", ha zanjado Asenjo.