PP pedirá responsabilidades en las Cortes por la "bochornosa" gestión en el incendio de Peñalba de la Sierra

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha denunciado la "bochornosa e irresponsable" gestión del Gobierno regional en relación con el incendio de Peñalba de la Sierra.

Además, ha anunciado que pedirá en las Cortes "responsabilidades políticas", así como la transcripción completa de las llamadas y comunicaciones al 112 desde las 5:00 horas del pasado domingo, día en que se decretó el fuego.

El diputado del PP Nacho Redondo ha reclamado la reactivación inmediata de todos los retenes y el refuerzo de los medios en la provincia de Guadalajara, y ha criticado que la gestión de la Junta ha permitido que un incendio que podría quedarse en conato "arrase más de 700 hectáreas de alto valor ecológico".

Según Redondo, el fuego se detectó a las 5.38 horas, y la primera llamada al 112 se realizó a las 5.56 con coordenadas GPS y fotografías, pero la versión oficial de la Junta fija el inicio a las 8.13 horas, evidenciando más de dos horas de retraso en la actuación.

Falta de medios

El PP también ha denunciado la falta de cartografía adecuada, la ocupación de brigadas en labores de desbroce para justificar subvenciones y la baja operatividad de los medios disponibles, además de que algunos retenes tuvieron que acudir de forma voluntaria por falta de personal.

Redondo ha señalado que la consejera Mercedes Gómez y el delegado provincial Rubén García no estuvieron presentes donde correspondía, lo que ha calificado de "fracaso en lo esencial: proteger nuestros montes y dar seguridad a los vecinos".

Apoyo de VOX

Por su parte, VOX ha reclamado al Gobierno regional la puesta en marcha de medidas permanentes para garantizar la disponibilidad de los retenes durante todo el año y ha advertido de que la falta de planificación agrava los riesgos en zonas escarpadas como la Sierra Norte de Guadalajara.

El portavoz regional, Iván Sánchez, ha subrayado que la falta de coordinación y preparación inicial hizo que el fuego se descontrolara, afectando a un enclave de alto valor natural y estratégico.