Elevan a nivel 2 el incendio del Pico del Lobo en Guadalajara y ordenan la evacuación de dos pueblos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su preocupación por el incendio que sigue activo en el Pico del Lobo (Guadalajara), donde se ha diseñado un plan para perimetrar las poblaciones de Peñalba de la Sierra y Cabida mediante quemas controladas, aunque actualmente no corren riesgo. Además de indicando que este incendio se declara de nivel 2 de emergencia y al estar cerca de las aldeas se solicita la ayuda de la UME.

Además, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una rueda de prensa en Guadalajara, ha informado de que también se mandará un mensaje de alerta 'Es-Alert' a las poblaciones cercanas y se ha desalojado a una decena de vecinos de Peñalba y Cabida, de modo preventivo.

Page ha señalado que se trata de un incendio "rarísimo de altísima montaña, que se esconde detrás de las piedras", lo que está exigiendo una coordinación extraordinaria con comunidades vecinas y con el Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, ha advertido de que los incendios forestales a los que se enfrenta la región "ya no son algo estacional" y que es necesario mantener los dispositivos de prevención y extinción en niveles altos durante el año: vamos a continuar teniendo incidencias incluso en invierno", ha alertado, si bien ha reconocido que los despliegues no pueden ser tan amplios como en verano.

El fuego, originado el pasado domingo en el paraje del Pico del Lobo, se eleva de este viernes en situación operativa nivel 2, según ha informadoel Servicio de Prevención y Extinción de Castilla-La Mancha (Infocam).

Se detectó a las 8:13 horas del domingo y pudo estar causado por un rayo. Desde entonces han intervenido 112 medios —38 aéreos y 65 terrestres—, además de 9 de dirección y coordinación, con un total de 502 efectivos.

En la mañana de este viernes trabajan en la zona seis medios y 22 personas, a la espera de que, con la luz solar, se incorporen aeronaves. En la extinción colaboran también medios del Ministerio, de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León.

Actualmente se han llevado a cabo el corte de la de carretera GU-187 y el camino rural del Puerto de la Quesera.

Durante la tarde del jueves, varios bomberos forestales de la BRIF de Lubia (Soria) fueron evacuados por posible intoxicación de humo. Uno de ellos ha recibido asistencia médica en el Puesto de Mando Avanzado y, tras ello, toda la brigada ha regresado a su base.

El incendio afecta ya a unas 800 hectáreas y se desarrolla en un entorno de alta montaña especialmente complejo, en la Sierra de Ayllón, donde se ubica el Pico del Lobo, la cumbre más alta de Castilla-La Mancha.

