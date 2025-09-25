El incendio del Pico del Lobo avanza hacia una posible estabilización tras arrasar unas 700 hectáreas

Cuatro días después de declararse el incendio en el Pico del Lobo, en plena Sierra Norte de Guadalajara, los técnicos muestran un moderado optimismo.

El jefe del Servicio de Incendios de la Junta de Guadalajara, Miguel Aguilar, ha asegurado que la evolución es "favorable" y que, si las previsiones se cumplen, el fuego podría darse por estabilizado a lo largo de este viernes.

El siniestro, que comenzó el pasado domingo, ha afectado ya a unas 700 hectáreas de alta montaña dentro del Parque Natural de la Sierra Norte, en una zona limítrofe entre Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Desde el inicio obligó a activar el nivel 1 de emergencia, aunque finalmente no ha sido necesario desalojar a núcleos de población cercanos.

Despliegue

Aguilar ha subrayado que este jueves se mantendrá el mismo despliegue del día anterior, con una movilización de medios aéreos "brutal". En total, 18 aeronaves trabajan sobre el terreno, a las que se sumarán dos o tres hidroaviones FOCA del Ejército del Aire, enviados desde Torrejón.

El cambio de condiciones meteorológicas ha sido clave en la evolución del incendio. El aire más húmedo y menos cambiante respecto a los tres primeros días está permitiendo a los equipos contener el avance de las llamas.

Aun así, ha advertido que el seguimiento no concluirá con la estabilización. "Estamos en el final de esta fase virulenta, pero es un incendio de alta montaña, en una zona de tundra, y exigirá estar pendiente de él durante un mes por la posibilidad de reactivaciones", ha apuntado.

En cuanto al tipo de terreno afectado, el incendio ha calcinado sobre todo vegetación herbácea y matorral de baja talla, lo que reducirá el impacto ambiental a largo plazo. "Es un incendio difícil y complicado por la orografía, pero en muy poco tiempo no se va a notar que ha ocurrido", ha asegurado.

Críticas sindicatos

El delegado de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, Rubén García, ha comparecido junto a Aguilar para insistir en que los medios desplegados han sido los adecuados en todo momento.

Ha respondido así a las críticas de sindicatos de bomberos forestales, que denunciaron que algunos retenes de la zona no fueron activados hasta el lunes, pese a estar desactivados desde el viernes previo.

García ha defendido la actuación del dispositivo: "Tanto El Vado, Casa de Uceda como Montes Claros son medios terrestres que estaban trabajando en preventivo, y se les activó el martes porque es cuando realmente pueden entrar al incendio de manera segura".

Ha subrayado además que la seguridad de trabajadores y vecinos es "prioritaria" y que bajo ningún concepto se permitirá la intervención de personas no formadas ni equipadas.

Según las primeras estimaciones, el incendio ha calcinado unas 700 hectáreas, cifra muy inferior a la de otros grandes siniestros forestales de la región en años recientes, pero significativa por su localización en un espacio protegido.