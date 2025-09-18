Moción de censura para desalojar a un alcalde del PP en Guadalajara: una concejal no adscrita tiene la llave

Los cuatro concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Tórtola de Henares (Guadalajara) y una edil no adscrita han registrado una moción de censura para desalojar al actual alcalde del municipio, Martín Vicente Vicente (PP), ante el "deterioro político e institucional del actual equipo de Gobierno".



Los firmantes proponen como candidata a la Alcaldía a Ana Isabel Monge, actual concejala del grupo municipal socialista, a quien reconocen "capacidad, liderazgo y compromiso para encabezar un nuevo gobierno municipal basado en la estabilidad, el diálogo y el servicio público", ha informado el PSOE en una nota de prensa.

La moción será debatida y votada en una sesión plenaria extraordinaria el próximo martes 23 de septiembre a las 12:00 horas.





Según el texto, la iniciativa responde a "una situación de deterioro político e institucional del actual equipo de Gobierno", originada tras la pérdida de uno de los concejales electos del Partido Popular, que pasó al grupo de no adscritos, y el apoyo externo de otro concejal también no adscrito procedente de Vox.

Esta situación ha dado lugar a "una gestión carente de cohesión política y ajena a los principios programáticos" con los que el Partido Popular se presentó a las elecciones.



También se destaca la necesidad de impulsar "proyectos largamente postergados", especialmente el desarrollo industrial del municipio, que consideran debe basarse "en el diálogo y la cooperación leal" con otras administraciones como la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades y el Gobierno de España.



Del mismo modo, en el texto se indica que esta medida "no responde a una coyuntura personalista", sino a la necesidad de "restituir un gobierno estable, legítimo y con capacidad de liderazgo" que apueste por "la participación, el desarrollo sostenible y el futuro de Tórtola".



