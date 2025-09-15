Los encierros de Guadalajara vuelven al Casco Histórico: así será el nuevo recorrido inspirado en el siglo XIV

Los encierros de Guadalajara regresan al Casco Histórico. El tercer teniente de alcalde y concejal de Festejos y Asuntos Taurinos, Santiago López-Pomeda, ha detallado este lunes todas las novedades de un recorrido que después de varias décadas volverá a discurrir por la parte más antigua de la ciudad.

Este año, los astados partirán del Mercado de Abastos hacia la Cuesta del Reloj, Calle Mayor, Santo Domingo y San Ginés para finalizar en el Coso de las Cruces.

Según ha detallado López Poveda, se trata de un proyecto con "visión de futuro y raíces medievales" puesto que está inspirado en la primera suelta de toros que tuvo en el año 1364, cuando se soltaron 24 toros por la Calle Mayor en honor a Santa Mónica, patrona de Guadalajara. Como entonces, ahora también serán 24 las reses que correrán durante los cuatro días de encierro programados, ha informado el Ayuntamiento de Guadalajara en nota de prensa.

Plano del dispositivo de seguridad de los encierros.

En la presentación ante los medios, el concejal ha calificado esta semana como "la más grande del año en materia festiva", destacando que "se va a hacer historia" con este regreso a la calle Mayor, una iniciativa que nació de la ciudadanía y que el Ayuntamiento ha convertido en realidad tras meses de trabajo técnico, reuniones sectoriales y coordinación institucional.

"Apostamos por nuestro Casco Histórico, por nuestros encierros y por la tauromaquia", ha afirmado el concejal, agradeciendo la decisión valiente de la alcaldesa Ana Guarinos y el apoyo de técnicos, aficionados, colectivos taurinos y vecinos.

Detalles del dispositivo

El encierro comenzará cada día a las 8:00 horas, tras el lanzamiento de tres cohetes desde uno de los balcones de la Torre del Ayuntamiento de Guadalajara. Este emblemático edificio será el punto de partida simbólico y operativo de los encierros, marcando el inicio oficial de cada jornada taurina.

"Tras la salida de los toriles del mercado de Abastos a los toros se les retiene apenas unos minutos con una puerta en la calle Cervantes casi paralela a la entrada del mercado. El cordón de seguridad inicial estará situado en la cuesta del Reloj, a la altura de la salida del aparcamiento de la Plaza Mayor, donde se instalará otra puerta custodiada por Policía Local", ha agregado.

López Poveda también ha detallado que "antes del tercer cohete, ningún corredor podrá acceder a la Cuesta del Reloj ni acercarse al Mercado de Abastos, donde se encontrarán los toros. Solo tras el tercer cohete se permitirá el acceso voluntario a esa zona, abriéndose simultáneamente las dos puertas".

El tercer teniendo de alcalde y concejal de Festejos y Asuntos Taurinos de Guadalajara, Santiago López-Pomeda

Un segundo cordón que se establecerá en la zona de Santo Domingo garantizará un tramo libre hasta la Plaza de Toros, para que los corredores dispongan del espacio necesario en la parte final del recorrido.

Seguridad

La infraestructura del vallado, que esta vez solo tiene una línea de talanqueras de mayor altura que el anterior vallado, ha sido reforzada con listones metálicos en los dos tablones inferiores, además existen cinco puertas antirretorno y medidas de seguridad ampliadas, incluyendo desfibriladores, hospital de campaña, puestos médicos y tres centros de mando con visión en directo del recorrido.

"Será el primer encierro cardio-protegido de España", ha subrayado López Pomeda, mostrando el plano de distribución de todos los servicios sanitarios y de seguridad.

Además, se han dispuesto tres puestos de mando estratégicos: uno en Capitán Arenas, otro en el Jardinillo (altura de San Nicolás) y el tercero en el Mercado de Abastos, todos ellos equipados con personal técnico, Policía Local y sistemas de televisión en directo para facilitar la toma de decisiones en tiempo real.

El concejal ha insistido en que los espectadores del encierro no se podrán subir a las talanqueras, por seguridad de los corredores, y ha pedido la colaboración de medios y ciudadanía para respetar esta norma. No obstante, el público sí se podrá acercar a las vallas, a contemplar el paso de los toros o realizar fotografías, a una distancia prudencial.