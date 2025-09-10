Lorena, la peluquera de Castilla-La Mancha que competirá por ser la mejor del mundo: "Veo a madres que se dejan de lado"

Lorena Navarro, una de las mejores peluqueras de España, es de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Esta castellanomanchega de 42 años se prepara para representar a España en el Campeonato Mundial de Peluquería (OMC World Cup 2025) que se celebrará del 13 al 15 de septiembre en París.

Tras más de 26 años de experiencia, Lorena se ha convertido en todo un referente en el sector de la belleza y la estética. El año pasado se proclamó subcampeona de España en la categoría absoluta femenina y también ha sido reconocida con la medalla de bronce en el prestigioso evento 'Fashion Bridal'.

Todo un sueño que es el reflejo de su tenacidad y espíritu de superación. "Un día lo tuve en mi mano, cogí el tren y ya no me bajo", confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM. Su trayectoria es un reflejo de tenacidad y superación.

Lorena en el momento que se proclamó subcampeona de España de peluquería.

Antes de conseguir esa plata en el campeonato nacional, Lorena compitió en el Mundial en 2023. "Estoy segura de que este año quedaré entre los cinco primeros", afirma.

Sus éxitos profesionales han dado a su salón, abierto hace siete años y ubicado en la calle Bulevar de Las Acacias, "un nombre que no tenía". Algunos de sus clientes acuden atraídos por ese palmarés, pero son los de toda la vida quienes se sienten "súper orgullosos" de su peluquera de confianza.

Salón de belleza de Lorena Navarro en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Estar presente en la OMC World Cup requiere una gran preparación, ya que los participantes deben seguir una guía de inspiración. Lorena representará a la Selección Española de Peluquería en la categoría de corte y color. "Hay que entrenar muchísimo, la formación es básica para buscar el modelo perfecto".

En cuanto a su modelo de trabajo asegura: "Mi mayor competencia soy yo misma. No me considero competencia de nadie ni que nadie sea competencia mía. Simplemente me gusta formarme en lo que hago e intentar ser mejor que ayer".

Lorena en una competición.

Una de las mejores peluqueras del país asegura que no todo son buenas noticias. El sector sufrió en el 2021 una subida del IVA del 8 al 21 por ciento. "Cuesta mucho salir adelante porque de cada 10 euros que facturamos, 2,1 son para el Estado, a lo que hay que sumar IRPF, seguros sociales...", lamenta.

Esto se suma a la falta de personal cualificado. "Lo que más me ha costado en todos estos años ha sido buscar buenos profesionales". Lorena atribuye esta escasez a una percepción errónea sobre la profesión: "La gente se piensa que para ser peluquero no hay que estudiar".

Trucos y consejos

El color y el tinte es una de las especialidades de Lorena. En este sentido, explica que "el error más común cuando aparecen las canas es taparlas directamente con un tinte", resalta a lo que añade "al tapar y oxidar el cabello es cuando se crea el efecto raíz, esa raya tan marcada".

Para ella, "lo ideal es trabajar aclarando el cabello con efectos como babylights o airtouch. Si la base es oscura, se pueden crear sombreados en la raíz", aclara. También recomienda la coloración herbal a base de plantas, "integra la cana de forma natural y es muy buena opción para casos de alergias, psoriasis o dermatitis".

Lorena en la OMC World 2023.

Más allá de los métodos y productos, Navarro pone el foco en la autoestima, especialmente en el público femenino. "Veo a muchas mujeres que se meten en un papel de mamá y se dejan de lado. No hace falta gastarse un dineral, pero de vez en cuando debes guardarte un ratito para ti".

Después de todo, Lorena ha aprendido que el poder no tiene límites. "Yo era una persona súper miedosa, me daba miedo ir sola a los sitios". Ahora, es una mujer feliz, ya no solo por su éxito como peluquera sino porque el motor que la empuja son sus patrocinadores y sobre todo sus hijos y su marido. "Gracias por aguantar", concluye.